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高雄前鎮火警 廢棄空屋冒無名火
高雄市前鎮區草衙地區今天上午發生火警，居民發現濃煙不上升，趕緊向119求救，消防局出動人車抵達，到處尋找火源，才在一處巷弄內，發現1間廢棄空屋起火竄煙，近半小時後撲滅火勢，未造成傷亡，起火原因由消防局調查中。
今天上午8點40分許，高雄市消防局接獲民眾報案，指前鎮區衙愛街發生火警，警、消立即趕往起火衙愛街，只見濃煙由透天樓房後房竄升，但卻不是透天樓房起火，四處尋找火源，找去新衙路，才發現新衙路166巷15弄內的1間廢棄空屋起火。
消防隊員趕緊接水線，鑽入狹窄的防火巷，對空屋灌水，才在今天上午9點10分左右撲滅空屋內的火苗，未發現人員傷亡。起火原因正調查中。
由於昨天台中市出租套房火警造成6死6傷，高雄市政府昨天也召集工務局、消防局、觀光局、警察局及環保局，針對出租套房及集合住宅公共安全，研商精精進作為，高雄市長陳其邁並強調，公共安全絕對不可以打折扣，更沒有轉圜的空間，除了每2個月召開公共安全會報，也要求相關單位加強執法，對於建築公安致災危險因子，務必完全掌握。
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