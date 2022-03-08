女子迷路快錯過朋友公祭 情義感動警察快速引路至喪宅

雲林縣斗六市劉姓女子昨天到四湖鄉參加好友的公祭，因不熟鄉路，且無確切地址，GPS使不上力，讓她迷路，眼看公祭時間將屆，心急如焚，即在路口四處探詢去路，但村民所指她也「鴨子聽雷」，時間逼近她更惶慌，巧遇警察蔡承恩巡邏路過，了解女子境遇後，被女子重情義之心所感動，即為她帶路至喪宅，了卻她送朋友最後一程的心願。

四湖分駐所警員蔡承恩昨天執行巡邏勤務，近午在四湖鄉中湖街與中正路口，見一名女子慌慌張張，像需要幫忙，立刻趨前了解。

詢問後，得知女子從斗六要到四湖祭拜往生的朋友，女子說，她只知道弔唁地點在四湖鄉衛生所附近，但路不熟找遍附近大小巷弄，仍找不到朋友喪宅，詢問路人也沒人知，心急如焚怕錯過祭拜時間，心裡會過意不去。

員警蔡承恩眼看公祭時間已屆，即便以言詞敘述去路，恐也無法讓她趕上公祭，他深知錯過送好友最後一程的心情，將心比心，他也體會女子對朋友重情義的心，即親自帶路到喪宅，趕在最後一刻抵告別式場向友人拈香完成心願，女子連聲感謝。