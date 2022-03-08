快訊

吃素真的更健康！研究揭密為什麼素食比雜食有益

最便宜iPhone、iPhone 13新驚喜？曝3/9蘋果春季發表會新品預測

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女子迷路快錯過朋友公祭 情義感動警察快速引路至喪宅

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣斗六市劉姓女子昨天到四湖鄉參加好友的公祭，因不熟鄉路，且無確切地址，GPS使不上力，讓她迷路，眼看公祭時間將屆，心急如焚，即在路口四處探詢去路，但村民所指她也「鴨子聽雷」，時間逼近她更惶慌，巧遇警察蔡承恩巡邏路過，了解女子境遇後，被女子重情義之心所感動，即為她帶路至喪宅，了卻她送朋友最後一程的心願。

四湖分駐所警員蔡承恩昨天執行巡邏勤務，近午在四湖鄉中湖街與中正路口，見一名女子慌慌張張，像需要幫忙，立刻趨前了解。

詢問後，得知女子從斗六要到四湖祭拜往生的朋友，女子說，她只知道弔唁地點在四湖鄉衛生所附近，但路不熟找遍附近大小巷弄，仍找不到朋友喪宅，詢問路人也沒人知，心急如焚怕錯過祭拜時間，心裡會過意不去。

員警蔡承恩眼看公祭時間已屆，即便以言詞敘述去路，恐也無法讓她趕上公祭，他深知錯過送好友最後一程的心情，將心比心，他也體會女子對朋友重情義的心，即親自帶路到喪宅，趕在最後一刻抵告別式場向友人拈香完成心願，女子連聲感謝。

台西分局長黃念生也肯定蔡承恩的「同理心」、「服務心」，適時伸援手，也呼籲民眾若遇緊急情況可打110電話請警方即時協助。

女子參加朋友公祭迷路，情義感動警察親自帶路完成送朋友一程的心願。圖／台西分局提供
女子參加朋友公祭迷路，情義感動警察親自帶路完成送朋友一程的心願。圖／台西分局提供
警員蔡承恩熱心為迷路婦女解決困難。圖／台西分局提供
警員蔡承恩熱心為迷路婦女解決困難。圖／台西分局提供
女子參加朋友公祭迷路，情義感動警察親自帶路完成送朋友一程的心願。圖／台西分局提供
女子參加朋友公祭迷路，情義感動警察親自帶路完成送朋友一程的心願。圖／台西分局提供

斗六 衛生所 警察

延伸閱讀

萬華角頭父親今告別式 天道盟主「鐵霸」疑因雨未到場

「掃黑英雄」法務部前部長廖正豪今舉行公祭

掃黑英雄廖正豪急性腎衰竭辭世 妻女將成立基金會

萬華角頭「頭北厝」大哥母明公祭 北市警部署百警維安

相關新聞

國3大溪昨晚特斯拉、BMW、工程車車禍 3車撞擊1死2傷

國道3號北上桃園市大溪交流道附近路段昨天晚間9時51分，46歲江姓男子駕駛特斯拉轎車，開啟自動駕駛行駛，行經國3北上63...

女子迷路快錯過朋友公祭 情義感動警察快速引路至喪宅

雲林縣斗六市劉姓女子昨天到四湖鄉參加好友的公祭，因不熟鄉路，且無確切地址，GPS使不上力，讓她迷路，眼看公祭時間將屆，心...

借人20萬買土地 獲利還能分潤？婦人差點連本金都飛了

基隆市楊姓婦人收到自稱是她前同事的人，用通訊軟體聯繫她，表示房地產火熱，有個投資土地的好機會，但資金不足，向她周轉20萬...

騎士遭掉落大石擊中...腳骨折送醫 又因無照騎重機挨罰

新北市古姓男子，昨晚無照騎乘黃牌大型重機，在新北市三峽區台七乙4.2公里，遭落石擊中，造成骨男右腳踝開放性骨折，緊急送醫...

單車婦竊得上百株蘭花 卻因303大停電意外遭逮

高雄65歲楊姓女子月前在楠梓區連續犯下至少四起蘭花竊案，共竊走80株天宮石斛、25株蛇木版石斛蘭及5株蝴蝶蘭，令受害人氣...

笑氣案延燒 桃園2工廠查獲

笑氣，吸食後會產生漂浮感快感，許多年輕人不顧吸食過量會引發末梢神經病變、傷害脊髓中樞神經、甚至死亡，常作為毒品替代品。台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。