借人20萬買土地 獲利還能分潤？婦人差點連本金都飛了

基隆市楊姓婦人收到自稱是她前同事的人，用通訊軟體聯繫她，表示房地產火熱，有個投資土地的好機會，但資金不足，向她周轉20萬，日後獲益會再依比例分配給她。楊婦到銀行匯款時，行員起疑，通報員警到場合力勸說，保住她的這筆錢。

基隆市警二分局今早表示，信六路派出所警員黃志明、江權裕昨天中午接獲台灣銀行基隆分行通報，年近七旬楊姓婦人到銀行匯款，因為指定匯入帳戶有疑慮，投資20萬元購買土地也與當今土地行情不成比例，擔心婦人遇上詐騙集團，可能上當。

黃志明和江權裕到場後，得知楊婦從通訊軟體收到「前同事」的訊息，一陣聊天後，向她表示房地產火熱，想投資土地獲利。最近有筆買賣有利可圖，苦於資金不足，所以想向她周轉一筆錢，如果投資這筆土地有獲益，還會按比例分給她。

楊婦認為投資賺錢機會難得，應該要把握，而且也可以幫助同事，所以同意借對方20萬元。楊婦昨天到銀行匯款到前同事指定帳戶時，行員察覺指定戶頭並非楊婦前同事名下，加上20萬元用來投資土地有違常情報案。

警員向楊婦表示，經常處理詐騙案件，從她描述的情節，口中的前同事極可能是詐騙集團成員冒名聯繫，在取得任後行騙。養老金存款得來不易，被騙走將後悔莫及。楊婦仔細想過後，打消轉帳念頭，並感謝警方與行員及時關心，保住她的錢。