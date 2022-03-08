騎士遭掉落大石擊中...腳骨折送醫 又因無照騎重機挨罰

新北市古姓男子，昨晚無照騎乘黃牌大型重機，在新北市三峽區台七乙4.2公里，遭落石擊中，造成骨男右腳踝開放性骨折，緊急送醫沒有生命危險，古男沒有酒駕，但卻無照騎乘大型重機，警方依《道路交通管理處罰條例》告發。

據了解，20歲古姓男子，昨晚7時許，騎乘一部黃牌大型重機，途中騎經新北市三峽區台七乙4.2公里（三峽往桃園方向）遭一塊掉落大石擊中，當場連人帶車滑摔倒地，造成骨男右腳踝開放性骨折，緊急送醫急救沒有生命危險。