詐團扮學長讓她墜情網 警識破伎倆保住上萬存款
高雄38歲姚姓女子，日前在收到詐騙集團佯裝高中學長，對方不斷施展溫情攻勢，博取姚女的信任與好感，她上鉤後，便以投資為由，要求匯款近3000元的美金至指定帳戶；所幸，匯款過程，引起銀行員注意並通報警方，幾經勸說後，雖然她虛幻的網戀與投資夢破滅，但順利阻詐保住存款。
姚女日前在手機通訊軟體，收到陌生訊息，對方佯稱是她高中學長；經數日溫情攻勢後，逐漸產生好感。對方便以網路操作投資平台為由，要姚女依指示將台幣兌換成虛擬貨幣，還說「投資越多，賺得更多」，令墜入情網的她深信不疑。
姚女於3月4日上午10時，前往楠梓某銀行向銀行員表示，要將換算台幣約8萬3472元的2970美金，匯給指定帳戶；隨後，還發現她要將錢匯往多個不同銀行帳戶，令銀行員起疑，並通報楠梓警分局右昌派所員警前往關切。
員警到場時發現，該名「學長」透過手機指示姚女匯款，還有部分帳戶疑為人頭帳戶已被凍結，手法酷似「假投資」的伎倆；銀行員、警方輪番勸說後，才令姚女恍然大悟。
雖然姚女的網戀隨真相明朗後破滅，但順利保住8萬多元的存款；警方也呼籲，詐騙手法多變，因慎防對方要求借錢或投資，切勿貿然匯款，以免受騙上當。
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