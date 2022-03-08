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單車婦竊得上百株蘭花 卻因303大停電意外遭逮

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄65歲楊姓女子月前在楠梓區連續犯下至少四起蘭花竊案，共竊走80株天宮石斛、25株蛇木版石斛蘭及5株蝴蝶蘭，令受害人氣得報警；因楊女平時都騎單車行竊，難以追蹤身分，卻在303大停電當天，被協助路口指揮交的員警發現，當場逮人，警詢後，將她依竊盜罪嫌函送。

楠梓46歲陳姓女子住家外種植的盆栽於去年11月22日、23日、26日，及今年2月24日，四度遭竊，經清點失竊盆栽發現，分別有80株天宮石斛、25株蛇木版石斛蘭及5株蝴蝶蘭遭竊，且竊賊還亂傾倒盆栽內的土，把家門用得一團亂，令陳女既心疼又氣憤，決定報警抓賊。

楠梓警分局加昌派出所獲報後展開調查，發現犯下竊案的楊女都騎單車行竊，無車牌號碼難以追緝，只能依據樣貌、特徵尋人。恰巧日前發生「303大停電」，轄內多處路口停電，員警到路口指揮交通時，竟意外瞥見楊女，隨即將人攔下，經警方詢問才坦承犯案。

楊女稱，被陳女家門外種植的漂亮蘭花吸引，才會動歪腦筋行竊，但遭竊的蘭花，被她帶回種植後，因不熟悉習性、照料不當，大半植株均已枯萎死亡。雖然事後，楊女主動僅存的植株歸還，但警方仍將她依竊盜罪嫌函送偵辦。

高雄65歲楊姓女子月前在楠梓區連續犯下至少四起蘭花竊案，共竊走上百株植株。記者陳弘逸／翻攝
高雄65歲楊姓女子月前在楠梓區連續犯下至少四起蘭花竊案，共竊走上百株植株。記者陳弘逸／翻攝
高雄65歲楊姓女子月前在楠梓區連續犯下至少四起蘭花竊案，共竊走上百株植株。記者陳弘逸／翻攝
高雄65歲楊姓女子月前在楠梓區連續犯下至少四起蘭花竊案，共竊走上百株植株。記者陳弘逸／翻攝
高雄65歲楊姓女子月前在楠梓區連續犯下至少四起蘭花竊案，共竊走上百株植株。記者陳弘逸／翻攝
高雄65歲楊姓女子月前在楠梓區連續犯下至少四起蘭花竊案，共竊走上百株植株。記者陳弘逸／翻攝
高雄65歲楊姓女子月前在楠梓區連續犯下至少四起蘭花竊案，共竊走上百株植株。記者陳弘逸／翻攝
高雄65歲楊姓女子月前在楠梓區連續犯下至少四起蘭花竊案，共竊走上百株植株。記者陳弘逸／翻攝

盆栽 停電 石斛蘭

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