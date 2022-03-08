國3大溪昨晚特斯拉、BMW、工程車車禍 3車撞擊1死2傷
國道3號北上桃園市大溪交流道附近路段昨天晚間9時51分，46歲江姓男子駕駛特斯拉轎車，開啟自動駕駛行駛，行經國3北上63公里突然失控撞擊內側施工的國道工程車，特斯拉轎車打轉橫擺內側中間車道，車頭全毀，現場施工的25歲俞姓男子緊急在內側擺設事故交通椎，大約20秒後，後方江姓男子（40歲）駕駛BMW轎車疑未注意車前路況，在內側車道直接撞擊俞男、工程車，俞男彈落路中，BMW全毀，3車猛烈撞擊車禍，造成俞男當場呈現OHCA沒有心跳呼吸。
桃園市消防局據報趕到，緊急將俞男送醫急救，俞男延醫至今天凌晨1時宣告不治，國道警方調查，3車撞擊車禍，特斯拉駕駛江男手部受傷，BMW駕駛江男頭部受傷，2人送醫沒有生命危險，警方向2人檢測酒測值均為0，該起車禍造成1死2傷不幸意外，肇事原因正漏夜由國道警方刑事組、龍潭分隊調查處理。
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