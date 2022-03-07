屏東北大武山意外霧雨溼滑 女山友墜崖幸樹木擋住獲救

屏東縣泰武鄉北大武山是中央山脈南端最後一座海拔3千公尺高山，今山區下起小霧雨地表溼滑，屏東縣消防局今下午3點27分接獲報案，30多歲女山友在北大武山1.65公里處墜崖請求支援，北大武山檜谷山莊管理員吳德發先趕抵現場發現，女山友墜落約60公尺，好在女山友同行友人先下切防護，他先安撫女山友情緒後，會同趕抵現場的消防員救援，女山友獲救正運送下山中。

吳德發今天下午接獲消防局來電後，他趕抵現場發現，同行夥伴有一名男性先下切保護傷者，用繩子將女山友的手與樹幹綁住，現場深度約有60公尺，若沒有第一時間下切保護，傷者呈現躁動狀況 ，再差0.5米就會墜入數百米深淵。

吳德發下切到傷者旁邊，給救難毯，但女山友仍不斷喊著「痛痛痛痛」，他耐心安撫，由於傷者喊冷，他再上去拿衣服與藥，這時第一批特搜人員到達現場。

吳德發與特搜人員合作，他在中間指揮並協助傳達，現場驚險，特搜人員繩索下切時，落石一直砸下來，大家拿命在拚，終於費一番功夫，將女山友拉上來登山步道，女山友沒有明顯外傷，連夜送下山。

吳德發說，這團隊伍一行6人，兩天一夜行程， 論體力、行程安排沒有問題， 只能說真的就是意外，或是說太大意了， 步道至少有90公分寬，女山友先前已經跌倒兩次，沒走在內側走外側，今又下了一點霧雨，地表濕滑，第三次滑倒跌落60公尺深，好在最後樹木擋住。