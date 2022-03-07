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雙B轎車遭噴紅漆 傷心車主PO文找嫌犯

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市魏姓市民周日早上發現停在家門前的白色雙B轎車被人噴上紅色油漆，令他心疼不已，將愛車遭遇PO上臉書，寄望有經過的目擊民眾提供線索追凶；嘉義市警局一分局副分局長殷嘉宏表示，警方正積極調閱周遭監視器、訪查附近民眾，尋找嫌犯還給車主公道。

魏姓市民在臉書PO上2張白色雙B轎車被噴上紅油漆的照片，並表示，「停在自家門口遇到這種事發生，報警也無法處理，真的很傻眼。除了報警還有什麼方法能抓到犯案的人！希望在3月6號早晨4點到5點之間有經過此巷的嘉義市民能提供行車紀錄器錄影線索」。

魏太太氣憤地表示，家人生活單純，和人沒有恩怨，先生很照顧這輛車，周日一早看到整輛車都被紅油漆噴成這樣子整個人都楞住，真的很冤枉，先生不甘車子遭受這樣的對待，聯絡里長、警察希望調閱近監視器找到嫌犯。

事情發生後車主整夜難以入眠，今天將愛車送往清潔，然而有許多地方清潔不易，整輛車需要重新烤漆，粗估要3萬5千多元。

看到愛車被噴上紅漆，車主已報警希望早日找到嫌犯。圖／翻攝臉書
看到愛車被噴上紅漆，車主已報警希望早日找到嫌犯。圖／翻攝臉書
看到愛車被噴上紅漆，車主已報警希望早日找到嫌犯。圖／翻攝臉書
看到愛車被噴上紅漆，車主已報警希望早日找到嫌犯。圖／翻攝臉書
魏男將愛車遭遇PO上臉書，希望能早日找到嫌犯。圖／翻攝臉書
魏男將愛車遭遇PO上臉書，希望能早日找到嫌犯。圖／翻攝臉書

嘉義 監視器 車主

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