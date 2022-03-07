雙B轎車遭噴紅漆 傷心車主PO文找嫌犯

嘉義市魏姓市民周日早上發現停在家門前的白色雙B轎車被人噴上紅色油漆，令他心疼不已，將愛車遭遇PO上臉書，寄望有經過的目擊民眾提供線索追凶；嘉義市警局一分局副分局長殷嘉宏表示，警方正積極調閱周遭監視器、訪查附近民眾，尋找嫌犯還給車主公道。

魏姓市民在臉書PO上2張白色雙B轎車被噴上紅油漆的照片，並表示，「停在自家門口遇到這種事發生，報警也無法處理，真的很傻眼。除了報警還有什麼方法能抓到犯案的人！希望在3月6號早晨4點到5點之間有經過此巷的嘉義市民能提供行車紀錄器錄影線索」。

魏太太氣憤地表示，家人生活單純，和人沒有恩怨，先生很照顧這輛車，周日一早看到整輛車都被紅油漆噴成這樣子整個人都楞住，真的很冤枉，先生不甘車子遭受這樣的對待，聯絡里長、警察希望調閱近監視器找到嫌犯。