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蘆洲環堤道又發生死亡車禍 7天連2死
新北市蘆洲區環堤大道，1日才發生貨車闖紅燈撞上2輛機車造成1死1傷。今天下午5時許又有1名69歲李姓老翁，走路過馬路途中被20歲胡姓男子騎乘的機車撞上，老翁送醫急救後宣告死亡。由於事故地點設有紅綠燈和斑馬線，警方將調查是誰闖紅燈。
據了解，當時雨勢不小，天色昏暗視線不明，胡男騎乘機車沿環堤大道往五股更寮方向行駛，撞上徒步過馬路的李姓老翁，2人皆摔倒受傷，老翁當場失去呼吸心跳，由救護車送往北市新光醫院急救，傷勢嚴重宣告不治。
年輕騎士傷勢無礙，機車就倒在斑馬線上。由於事故路口設有行人穿越線及紅綠燈號誌，警方已著手調閱監視器釐清肇事責任歸屬。
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