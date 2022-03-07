快訊

高雄強風不斷...路燈倒塌壓毀8機車 險砸中路人畫面曝光

俄羅斯將台灣列為 「不友好國家」 允許民眾用盧布償還敵國債務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘆洲環堤道又發生死亡車禍 7天連2死

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區環堤大道，1日才發生貨車闖紅燈撞上2輛機車造成1死1傷。今天下午5時許又有1名69歲李姓老翁，走路過馬路途中被20歲胡姓男子騎乘的機車撞上，老翁送醫急救後宣告死亡。由於事故地點設有紅綠燈和斑馬線，警方將調查是誰闖紅燈。

據了解，當時雨勢不小，天色昏暗視線不明，胡男騎乘機車沿環堤大道往五股更寮方向行駛，撞上徒步過馬路的李姓老翁，2人皆摔倒受傷，老翁當場失去呼吸心跳，由救護車送往北市新光醫院急救，傷勢嚴重宣告不治。

年輕騎士傷勢無礙，機車就倒在斑馬線上。由於事故路口設有行人穿越線及紅綠燈號誌，警方已著手調閱監視器釐清肇事責任歸屬。

肇事機車被警察移到路旁，車殼破損。記者林昭彰／翻攝
肇事機車被警察移到路旁，車殼破損。記者林昭彰／翻攝
胡姓男子騎車撞上過馬路的老人，機車倒在斑馬線上。記者林昭彰／翻攝
胡姓男子騎車撞上過馬路的老人，機車倒在斑馬線上。記者林昭彰／翻攝

延伸閱讀

2行人車禍命喪行人穿越線旁 頭份警方取締中正一路違規穿越

影／驚悚！蘆洲死亡車禍畫面曝光 貨車闖紅燈奪命

日本人口多5倍死亡車禍卻較台灣少　警：台灣多因超速釀禍

影／三重死亡車禍 肇事兩司機過失致死送辦

相關新聞

菜刀從天而降嚇壞路人 桃園7樓住戶認了

桃園市八德區昨天傍晚有一把菜刀從天而降，嚇壞路過民眾，以為有人刻意丟刀，警方今天上午獲報後展開地毯式調查，終於找到住在7...

高雄強風不斷至少7起路樹倒塌 1男騎士路過被壓

高雄強風不斷，前鎮區中華五路今天下午5點多時，又傳出路樹倒塌，一名騎機車的周姓男子被壓，雖然周男無明顯外傷，但警消到場後...

悲！洗腎妻突倒地 夫倒車反應不及輾過送醫不治

桃園市陳姓男子4日中午去診所接洗腎的妻子陳女，但她卻因不明原因突然倒地，讓陳男反應不及當場輾過；警消獲報，20分鐘後將她...

雙B轎車遭噴紅漆 傷心車主PO文找嫌犯

嘉義市魏姓市民周日早上發現停在家門前的白色雙B轎車被人噴上紅色油漆，令他心疼不已，將愛車遭遇PO上臉書，寄望有經過的目擊...

交友平台成詐欺工具 汐止銀行員識破攔阻

新北市汐止區一名周姓男子於網路交友平台被誘使以網路刷卡方式儲值美金共400元(約新臺幣1萬1,217元)，經接洽之銀行陳姓行員聯繫汐止警分局員警到場協處，而成功攔阻一場網路詐騙案，汐止分局分局長林詮峰至中國信託銀行汐止分行致贈感謝狀。

蘆洲環堤道又發生死亡車禍 7天連2死

新北市蘆洲區環堤大道，１日才發生貨車闖紅燈撞上２輛機車造成１死１傷。今天下午５時許又有1名69歲李姓老翁，走路過馬路途中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。