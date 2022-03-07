蘆洲環堤道又發生死亡車禍 7天連2死

新北市蘆洲區環堤大道，1日才發生貨車闖紅燈撞上2輛機車造成1死1傷。今天下午5時許又有1名69歲李姓老翁，走路過馬路途中被20歲胡姓男子騎乘的機車撞上，老翁送醫急救後宣告死亡。由於事故地點設有紅綠燈和斑馬線，警方將調查是誰闖紅燈。

據了解，當時雨勢不小，天色昏暗視線不明，胡男騎乘機車沿環堤大道往五股更寮方向行駛，撞上徒步過馬路的李姓老翁，2人皆摔倒受傷，老翁當場失去呼吸心跳，由救護車送往北市新光醫院急救，傷勢嚴重宣告不治。