婦人走路找女兒誤上快速道路 警車馳援載下來

基隆市呂姓婦人想要走路去找女兒，結果走錯路，走上萬瑞快速道路膽戰心驚。警方接到汽車駕駛人報案，開警車找到她，安撫情緒後載回派出所，再通知她的家人來接人，結束驚魂旅程。

基隆警三分局今天表示，七堵派出所昨天清晨5點半多接獲110通報，有行人走上台62線快速道路，警員陳怡潔、鄧宗瑋開警車前往現場，看到呂婦帶著不少行李，走在快速道路的路肩，並可能 因迷路驚恐多時，神情有點恍惚，無法回答員警提問。

快速道路車速快，且當時天色仍暗，警員擔心造成事故，將呂婦載回派出所了解原委。她在冷靜一點後說，想到親友住處探望女兒，但在走路過程中，沒有看清楚路況，竟然走上快速道路。

呂婦像是因為走了很長一段，加上攜帶鍋具及棉被等行李，流了不少汗。警方提供飲用水及面紙，並查出呂婦身分後，通知家屬到派出所接她回家。