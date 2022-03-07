高雄路燈不敵強風倒塌壓8機車 險擊中路人驚險畫面曝光

中央氣象局今天發布陸上強風特報，高雄燕巢、彌陀、路竹等5區，都達八級以上強風。高雄仁武區仁雄路，傍晚傳出路燈遭強風吹倒，波及8部機車，當下仍有騎士準備停車，也險砸中在旁的外送員，所幸，即時閃避未釀成傷亡，目前警方已派員到場戒護，並通報相關單位前往處理。

這起事故發生於今天傍晚6時許，位於高雄仁武區仁雄路87號前的路燈，疑不堪強風，遭連根拔起，導致停靠在路邊8部機車遭波及。

事故當下，人行道上有一名外送員正行經該處，也有騎士準備將車停進機車停車格，所幸倒塌瞬間，及時發現並閃避才未釀成傷亡。仁武警分局獲報後，已派員到場處理，同時通報相關單位前往處理。