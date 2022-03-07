快訊

全台最悲催？台南6天停5次電 台電正追查原因

不斷更新／俄烏第三輪談判晚間將展開 俄國代表團已抵達

高雄路燈不敵強風倒塌壓8機車 險擊中路人驚險畫面曝光

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

中央氣象局今天發布陸上強風特報，高雄燕巢、彌陀、路竹等5區，都達八級以上強風。高雄仁武區仁雄路，傍晚傳出路燈遭強風吹倒，波及8部機車，當下仍有騎士準備停車，也險砸中在旁的外送員，所幸，即時閃避未釀成傷亡，目前警方已派員到場戒護，並通報相關單位前往處理。

這起事故發生於今天傍晚6時許，位於高雄仁武區仁雄路87號前的路燈，疑不堪強風，遭連根拔起，導致停靠在路邊8部機車遭波及。

事故當下，人行道上有一名外送員正行經該處，也有騎士準備將車停進機車停車格，所幸倒塌瞬間，及時發現並閃避才未釀成傷亡。仁武警分局獲報後，已派員到場處理，同時通報相關單位前往處理。

中央氣象局今天下午發布陸上強風特報，東北風明顯增強，不只氣溫降低，高雄燕巢、彌陀、路竹等5區，都達八級以上強風。

高雄仁武區仁雄路，傍晚就傳出路燈倒塌，旁邊停靠的多輛機車遭重擊。記者陳弘逸／翻攝
高雄仁武區仁雄路，傍晚就傳出路燈倒塌，旁邊停靠的多輛機車遭重擊。記者陳弘逸／翻攝
高雄仁武區仁雄路，傍晚就傳出路燈倒塌，旁邊停靠的多輛機車遭重擊。記者陳弘逸／翻攝
高雄仁武區仁雄路，傍晚就傳出路燈倒塌，旁邊停靠的多輛機車遭重擊。記者陳弘逸／翻攝
高雄仁武區仁雄路，傍晚就傳出路燈倒塌，旁邊停靠的多輛機車遭重擊。記者陳弘逸／翻攝
高雄仁武區仁雄路，傍晚就傳出路燈倒塌，旁邊停靠的多輛機車遭重擊。記者陳弘逸／翻攝

外送員 氣象局

延伸閱讀

台中火災6死 高雄列管高風險「寄宿舍」展開稽查

高雄田寮老樹不敵強風倒下 路口交通堵塞近3小時

高雄路燈「遭擊落」 燈座連根拔起砸倒多輛機車

高雄強風不斷至少7起路樹倒塌 1男騎士路過被壓

相關新聞

菜刀從天而降嚇壞路人 桃園7樓住戶認了

桃園市八德區昨天傍晚有一把菜刀從天而降，嚇壞路過民眾，以為有人刻意丟刀，警方今天上午獲報後展開地毯式調查，終於找到住在7...

高雄強風不斷至少7起路樹倒塌 1男騎士路過被壓

高雄強風不斷，前鎮區中華五路今天下午5點多時，又傳出路樹倒塌，一名騎機車的周姓男子被壓，雖然周男無明顯外傷，但警消到場後...

悲！洗腎妻突倒地 夫倒車反應不及輾過送醫不治

桃園市陳姓男子4日中午去診所接洗腎的妻子陳女，但她卻因不明原因突然倒地，讓陳男反應不及當場輾過；警消獲報，20分鐘後將她...

高雄路燈不敵強風倒塌壓8機車 險擊中路人驚險畫面曝光

中央氣象局今天發布陸上強風特報，高雄燕巢、彌陀、路竹等5區，都達八級以上強風。高雄仁武區仁雄路，傍晚傳出路燈遭強風吹倒，...

高雄田寮老樹不敵強風倒下 路口交通堵塞近3小時

中央氣象局今天發布陸上強風特報，東北風明顯增強，不只氣溫降低，高雄燕巢、彌陀、路竹等5區，都達八級以上強風。高雄田寮區崗...

高雄路燈「遭擊落」 燈座連根拔起砸倒多輛機車

高雄仁武區仁雄路，傍晚就傳出路燈不明原因倒塌案件，燈座連根拔起，在旁停靠的多部機車遭「擊落」，所幸，未造成任何傷亡，警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。