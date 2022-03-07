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高雄強風不斷至少7起路樹倒塌 1男騎士路過被壓

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄強風不斷，前鎮區中華五路今天下午5點多時，又傳出路樹倒塌，一名騎機車的周姓男子被壓，雖然周男無明顯外傷，但警消到場後，仍將他拉出送醫，送往阮綜合就醫。目前高雄已發生至少7起路樹倒塌案件，多名民眾或車輛被壓。

警方表示，周男（72歲）今天下午5點多時，騎機車行經前鎮區中華五路1450號附近，這時刮起大風，路樹應聲而倒，連帶將周男連人帶車壓倒，轄區警方前鎮分局復興路派出所巡佐陳信仁、警員陳威丞獲報後趕往現場，周男已由路人協助救出。

周男身上無明顯外傷，由救護人員送阮綜合醫院檢查。現場通報市府工務局清除路樹，在傍晚6點46分左右排除完畢，交通恢復正常。

除此之外，還有前金區光復二街、新興區民生二街、新興區中正路、仁武區仁雄路、田寮區岡安路及苓雅區健民路等，都有路樹、路燈倒塌，甚至壓到民眾事件。

高雄強風不斷，前鎮區中華五路今天下午5點多時，又傳出路樹倒塌，一名騎機車的周姓男子被壓。記者邱奕能／翻攝
高雄強風不斷，前鎮區中華五路今天下午5點多時，又傳出路樹倒塌，一名騎機車的周姓男子被壓。記者邱奕能／翻攝
高雄強風不斷，前鎮區中華五路今天下午5點多時，又傳出路樹倒塌，一名騎機車的周姓男子被壓。記者邱奕能／翻攝
高雄強風不斷，前鎮區中華五路今天下午5點多時，又傳出路樹倒塌，一名騎機車的周姓男子被壓。記者邱奕能／翻攝
高雄強風不斷，前鎮區中華五路今天下午5點多時，又傳出路樹倒塌，一名騎機車的周姓男子被壓。記者邱奕能／翻攝
高雄強風不斷，前鎮區中華五路今天下午5點多時，又傳出路樹倒塌，一名騎機車的周姓男子被壓。記者邱奕能／翻攝

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