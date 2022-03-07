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合資購車使用生嫌隙引傷害紛爭 警迅速逮人法辦

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市廖姓及蘇姓女子，分別貸款合資購買轎車，約定輪流使用，後來因使用權及出資比例問題引發紛爭，雙方各自委由男性友人出面協商。昨天清晨在安南區協商時發生言語衝突，廖女李姓男友突遭蘇女友人砍傷，李背部受刀傷送醫急救，警方今天循線逮捕吳姓主嫌等人，警詢後依傷害及殺人未遂罪嫌法辦。

市警三分局昨天清晨2點多接獲報案，李姓男子民眾受刀傷送醫，立即派員到場查處。警方經調查，李係因與人相約在家協商糾紛，突遭人持刀砍傷，即刻成立專案小組漏夜偵辦，並報請地檢署檢察官指揮，調閱多項人車資料、證據分析後，迅速查獲吳姓主嫌（24歲）、楊姓（24歲）、楊姓（27歲）陳姓（26歲）、林姓（滿18歲）等5人到案並查扣犯案使用工具馬子及球棒。吳等人坦承涉案。

據了解，廖姓及蘇姓女子原為好友，分別貸款合資購買車輛，約定輪流使用，後因使用權及出資比例問題引發紛爭，雙方各自委由男性友人出面協商。惟協商過程發生言語衝突，廖女李姓男友突遭蘇女之友人吳姓男子涉嫌持刀傷害，李目前住院，沒有生命危險。

台南市警三分局長歐祖明說，警方嚴正譴責暴力行為，若有人假藉任何理由行暴力之實，警察必依法從嚴究辦，也會加強各項勤務作為，絕對不容許有任何暴力行為，遇案警方絕對有能力、有信心立即蒐證逮人，依法嚴辦。

台南市李姓市民遭人砍傷，警方查扣嫌犯作案用刀子及球棒。記者黃宣翰／翻攝
台南市李姓市民遭人砍傷，警方查扣嫌犯作案用刀子及球棒。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區發生殺人未遂及傷害案，警方逮捕涉案5人。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區發生殺人未遂及傷害案，警方逮捕涉案5人。記者黃宣翰／翻攝

台南 警察

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