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桃園7社區電線竊案民眾憂 警抓犯嫌破案警局長頒獎金

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

今年國際銅價大漲影響，桃園市中壢及沿海地區今年1月底以來，相繼發生多起社區民宅電纜線竊案，引起民眾憂心治安，警方日前在中壢區中山東路逮捕47歲蘇姓男子涉案，偵破蘇男1個多月來涉嫌連續偷竊7個社區電纜線，得手贓款約50萬元，市警局長陳國進今天下午會同中壢志工中隊、警友辦事處各民間社團頒發破案獎金表揚，陳國進表示，原物料上漲引起竊嫌犯案牟利，民生竊案影響民眾心理，該局要求警方加強清查收贓、慣竊，遏止民生竊案。

中壢警方表示，蘇姓男子今年1月底至今，為竊取電纜線變賣牟利，利用大型虎頭剪、噴燈、大型板手等工具，分別侵入中壢區龍昌路、後寮二路、環中東路及大園區中正東路三段的7處社區住宅偷竊電纜線得逞，獲利4、50萬元，警方將他逮捕到案，蘇身上查獲微量海洛因及安非他命毒品。蘇嫌坦承犯下7社區電纜線竊案，警方將他依偷竊、毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦

中壢後站地區春節後連續發生社區住宅電纜線竊案，引起社區住戶擔心竊賊闖入，危及社區安全，警方據報鎖定蘇男涉案重大，跟監埋伏在中壢後站將他逮捕到案，偵破7個社區電線竊案，地方獲知感謝警方破案，陳國進會同中壢警友辦事處副主任王興業、志工中隊長涂秀禎、龍興所及興國所榮譽站長王慶榮、黃龍意向龍興所員警頒發破案獎金和禮盒鼓勵，地方人士肯定警方偵破民生竊案，有助安定社區民心。

中壢警方偵破連續7社區電線竊案逮捕蘇嫌，市警局長陳國進（左）頒獎金表揚，由警員方玉涵（右）受獎。代表游智程。記者曾增勳／攝影
中壢警方偵破連續7社區電線竊案逮捕蘇嫌，市警局長陳國進（左）頒獎金表揚，由警員方玉涵（右）受獎。代表游智程。記者曾增勳／攝影
中壢警方偵破連續7社區電線竊案逮捕蘇嫌，市警局長陳國進（中）與民間社團頒獎金表揚。記者曾增勳／攝影
中壢警方偵破連續7社區電線竊案逮捕蘇嫌，市警局長陳國進（中）與民間社團頒獎金表揚。記者曾增勳／攝影
中壢警方偵破連續7社區電線竊案逮捕蘇嫌，中壢志工中隊長涂秀禎（左）頒獎金表揚，由警員游智程（右）受獎。記者曾增勳／攝影
中壢警方偵破連續7社區電線竊案逮捕蘇嫌，中壢志工中隊長涂秀禎（左）頒獎金表揚，由警員游智程（右）受獎。記者曾增勳／攝影
中壢警方偵破連續7社區電線竊案逮捕蘇嫌，中壢警友辦事處副主任王興業（左）頒獎金表揚、警員方玉涵（右）受獎。記者曾增勳／攝影
中壢警方偵破連續7社區電線竊案逮捕蘇嫌，中壢警友辦事處副主任王興業（左）頒獎金表揚、警員方玉涵（右）受獎。記者曾增勳／攝影
中壢警方偵破連續7社區電線竊案逮捕蘇嫌（中），中壢民間社團頒獎金表揚，肯定安定民心。記者曾增勳／翻攝
中壢警方偵破連續7社區電線竊案逮捕蘇嫌（中），中壢民間社團頒獎金表揚，肯定安定民心。記者曾增勳／翻攝

偷竊 桃園 毒品

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