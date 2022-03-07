桃園7社區電線竊案民眾憂 警抓犯嫌破案警局長頒獎金

今年國際銅價大漲影響，桃園市中壢及沿海地區今年1月底以來，相繼發生多起社區民宅電纜線竊案，引起民眾憂心治安，警方日前在中壢區中山東路逮捕47歲蘇姓男子涉案，偵破蘇男1個多月來涉嫌連續偷竊7個社區電纜線，得手贓款約50萬元，市警局長陳國進今天下午會同中壢志工中隊、警友辦事處各民間社團頒發破案獎金表揚，陳國進表示，原物料上漲引起竊嫌犯案牟利，民生竊案影響民眾心理，該局要求警方加強清查收贓、慣竊，遏止民生竊案。

中壢警方表示，蘇姓男子今年1月底至今，為竊取電纜線變賣牟利，利用大型虎頭剪、噴燈、大型板手等工具，分別侵入中壢區龍昌路、後寮二路、環中東路及大園區中正東路三段的7處社區住宅偷竊電纜線得逞，獲利4、50萬元，警方將他逮捕到案，蘇身上查獲微量海洛因及安非他命毒品。蘇嫌坦承犯下7社區電纜線竊案，警方將他依偷竊、毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦