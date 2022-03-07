風勢強勁 高雄路樹、工地圍籬被吹倒阻礙交通

高雄前金區光復二街上今天下午4點多時發生路樹倒塌，一輛轎車遭壓鈑金受損，另外在前金區也有一處工地圍籬，同樣疑似因強勁風勢，被吹得傾倒；轄區警方新興分局獲報趕到現場，除通知相關單位到場處理，也擺放交通錐，維護交通順暢。

今天下午4點多，前金區光復二街上130號附近的路樹，疑似因強勁風勢，導致路樹傾倒，橫躺在光復二街上，整個車道受阻，現場也有一輛停放在路邊的墨綠色轎車車尾遭壓中，鈑金受損。另外在前金區民生路、文武街口上的一處工地圍籬，也疑因風力強勁造成傾倒，幸好無人受傷。