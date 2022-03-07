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影／休旅車衝入海中畫面曝光 駕駛送醫急救住院觀察

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

年約70歲黃姓老翁今天中午約12點50分，駕駛休旅車到富崗漁港，不明原因衝入漁港海中，路過釣客發現大聲呼叫海巡到場救援，並叫老翁爬出車外，老翁被救上岸後，意識模糊目前送醫急救中，海巡下午3時將車輛打撈吊上岸，落水原因仍待調查。

馬偕醫院表示，溺水男子沒有外傷、身體虛弱，但意識較混亂，將收住院醫療觀察。

王姓目擊者表示，中午約12點50分看見一輛休旅車，車頭朝下衝入了漁港，車子當時上半部還浮在水面上，他一邊大聲呼叫對面的海巡隊救人，也不斷叫老翁快爬出車外。

他說，老翁當時在車內不斷前後搖晃，好像身體不舒服、想要開車門打不開，聽到他的呼喊才爬出車窗，隨即面朝下、趴在海面上漂浮，海巡聽到呼救聲後下海救人，將老翁拉到到停在岸邊客輪上、救援上岸，老翁被救上來仍有意識、身體相當虛弱，隨即由救護車送醫急救。

海巡隊表示，將老翁救起送醫後隨即派員潛水進入海中，確認落水車輛內沒有其他的乘客，再請吊車將落水車輛吊出海，老翁落水原因仍需調查。

黃姓老翁駕駛車輛不明原因落海，海巡著裝潛水確認車內沒有其他乘客。記者卜敏正／翻攝
黃姓老翁駕駛車輛不明原因落海，海巡著裝潛水確認車內沒有其他乘客。記者卜敏正／翻攝
黃姓老翁駕駛車輛不明原因落海，海巡下午將車輛吊起。記者卜敏正／攝影
黃姓老翁駕駛車輛不明原因落海，海巡下午將車輛吊起。記者卜敏正／攝影
黃姓老翁駕駛車輛不明原因落海，海巡下午將車吊出海。記者卜敏正／翻攝
黃姓老翁駕駛車輛不明原因落海，海巡下午將車吊出海。記者卜敏正／翻攝
黃姓老翁駕駛車輛不明原因落海，海巡下午將車輛吊起。記者卜敏正／攝影
黃姓老翁駕駛車輛不明原因落海，海巡下午將車輛吊起。記者卜敏正／攝影
黃姓老翁駕駛車輛不明原因落海，海巡救起、送醫急救。記者卜敏正／翻攝
黃姓老翁駕駛車輛不明原因落海，海巡救起、送醫急救。記者卜敏正／翻攝

海巡 休旅車

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