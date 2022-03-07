交友平台成詐欺工具 汐止銀行員識破攔阻

中國信託銀行汐止分行陳姓行員成功攔阻一場網路詐騙案，汐止分局分局長林詮峰致贈感謝狀。 圖／觀天下有線電視提供 新北市汐止區一名周姓男子於網路交友平台被誘使以網路刷卡方式儲值美金共400元(約新臺幣1萬1,217元)，經接洽之銀行陳姓行員聯繫汐止警分局員警到場協處，而成功攔阻一場網路詐騙案，汐止分局分局長林詮峰至中國信託銀行汐止分行致贈感謝狀。

汐止分局指出，新北市汐止區一名周姓男子(80年次)於網路上認識暱稱為「雯雯女士」之人，雯雯先以噓寒問暖、甜言蜜語攻勢讓周男卸下心防後，要求使用suoltw戀愛交友平臺，然該平臺以「互動值達50點即可開通聯繫地址的權限，且互動值可透過各自繳納800金幣之方式增加」為由誘惑周男，誘使周男以網路刷卡方式儲值美金共400元(約新臺幣1萬1,217元)。

由於，周男欲儲值時發現信用卡遭鎖卡無法儲值，遂於111年2月25日13時27分許前往中國信託商業銀行汐止分行詢問遭鎖卡情形，經接洽之陳姓行員主動關切儲值用途，周民稱款項係用於儲值交友平臺，行員聽聞後心生疑慮，便請周民提供與該網站客服之對話紀錄，進而懷疑周民深陷於詐騙集團詐騙話術，遂立即聯繫汐止警分局員警到場協處。

汐止分局員警趕赴現場瞭解，並查看周男之對話紀錄，當場拆穿詐騙集團話術，亦向周男分析常見愛情詐騙案例，周男才打消匯款念頭，並頻頻感謝熱心行員及員警的幫忙。

分局長林詮峰也特別呼籲，虛擬愛情陷阱多，若遇到網友要求匯款時務必提高警覺，不要被網友花言巧語說詞沖昏頭，以免傷財又傷心，如有任何疑問或發現疑似詐騙案件，可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。