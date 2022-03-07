悲！洗腎妻突倒地 夫倒車反應不及輾過送醫不治

桃園市陳姓男子4日中午去診所接洗腎的妻子陳女，但她卻因不明原因突然倒地，讓陳男反應不及當場輾過；警消獲報，20分鐘後將她救出並送醫，但到院前就失去呼吸心跳，隨即宣告不治。檢方昨天完成相驗，將陳男依過失致死罪嫌函送法辦。

警方調查，陳姓婦人（65歲）上周五至大溪區一家診所洗腎，中午12點15分結束後，在路邊等丈夫陳男（68歲）前來接送。

陳男抵達時，由於診所位在小巷內，他開進去後先在巷尾迴轉掉頭，再朝巷子口前進，結果陳女因不明原因沒站穩、突然倒下，讓他反應不及，當場將愛妻輾過。一旁護理師目擊事發經過，嚇得趕緊撥110求助。

警消獲報到場時，只見婦人受困在轎車底部，有意識但不時哀嚎。消防人員趕緊出動救難機具，12點39分終於將她救出，頭部擦傷、左手撕裂傷並疑似骨折，隨即送往龍潭國軍醫院。

陳婦洗腎近40年，身體虛弱，1點整就在救護車上失去呼吸心跳，到院後經搶救仍不幸於1點9分宣告不治。