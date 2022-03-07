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竹北世興球場電線連2次遭竊 夜間運動大受影響

中央社 / 新竹縣7日電

新竹縣竹北市高鐵特區的世興球場，日前電線連2次遭竊，經搶修後又被破壞，影響民眾夜間無法在此運動，竹北警分局今天表示，已擴大調閱監視器，追查涉案相關人員。

竹北市民代表蔡蕥鍹今天前往世興球場會勘時表示，世興球場為竹北市的重要運動場所之一，而此處電線已連續2次被破壞、偷走，不少民眾也向她陳情。

她說，因電線遭偷，球場晚上沒有電可用，也讓原本習慣夜間運動的民眾，無法打籃球、排球等運動，盼警方能儘速抓到破壞電線相關涉案人。

竹北警分局向中央社記者表示，世興球場電線在2月11日遭竊，警方獲報後，已循線擴大調閱監視器追查涉案人。

竹北市公所向中央社記者表示，世興球場的電線近期遭偷剪2次，2月11日首度遭竊，公所在1週內修復，想不到21日再次被偷竊，損失約新台幣7萬元。事發後，已立即與廠商研議修復並加強防盜設施。

北市 監視器

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