萬華角頭父親今告別式 天道盟主「鐵霸」疑因雨未到場

萬華「西園路角頭」大哥劉明鑫的父親劉金清，上月因病離世，他家屬今天在新北市立殯儀館為他舉辦公祭。轄區警方獲悉，動員上百名警力蒐證，原預估逾500人到場弔唁，疑因下雨天影響，僅有200多人到場；警方逐一盤查身分，查獲2名未成年、2名無故攜帶刀械，將4人帶回警局。

海山警方接獲情資，有地方角頭今天將在新北市立殯儀館為其父親舉辦公祭，經了解，是萬華地區劉姓地方人士的父親因病離世，於是協請刑大、保大、少年隊、婦幼隊等單位共135名警力混合編組，在告別式會場各出入口與周遭執行路檢、蒐證盤查，並維持交通秩序。

警方在各出入口站崗盤查，本預估有500至1000人弔唁，不料僅有200多人到場，懷疑是受天氣影響，許多黑幫大咖也未到場，包括天道盟盟主曾盈富（鐵霸）、天道盟天鷹會前會長薛大盛（大盛）、天道盟不倒會會長林振修（燒破修）等。不過，仍有政治人物「給面子」，立委張宏陸、新北市議員黃林玲玲等人都到場弔唁。

據了解，海山警方本有鎖定一名「逃了近10年」的通緝犯，預計他會出席弔唁，想趁他參加告別式時盤查逮捕，不料無所獲。但警方仍查獲4人，有2名無故攜帶摺疊刀械，違反社維法；有2名未成年，事後通知監護人帶回。