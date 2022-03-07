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萬華角頭父親今告別式 天道盟主「鐵霸」疑因雨未到場

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

萬華「西園路角頭」大哥劉明鑫的父親劉金清，上月因病離世，他家屬今天在新北市立殯儀館為他舉辦公祭。轄區警方獲悉，動員上百名警力蒐證，原預估逾500人到場弔唁，疑因下雨天影響，僅有200多人到場；警方逐一盤查身分，查獲2名未成年、2名無故攜帶刀械，將4人帶回警局。

海山警方接獲情資，有地方角頭今天將在新北市立殯儀館為其父親舉辦公祭，經了解，是萬華地區劉姓地方人士的父親因病離世，於是協請刑大、保大、少年隊、婦幼隊等單位共135名警力混合編組，在告別式會場各出入口與周遭執行路檢、蒐證盤查，並維持交通秩序。

警方在各出入口站崗盤查，本預估有500至1000人弔唁，不料僅有200多人到場，懷疑是受天氣影響，許多黑幫大咖也未到場，包括天道盟盟主曾盈富（鐵霸）、天道盟天鷹會前會長薛大盛（大盛）、天道盟不倒會會長林振修（燒破修）等。不過，仍有政治人物「給面子」，立委張宏陸、新北市議員黃林玲玲等人都到場弔唁。

據了解，海山警方本有鎖定一名「逃了近10年」的通緝犯，預計他會出席弔唁，想趁他參加告別式時盤查逮捕，不料無所獲。但警方仍查獲4人，有2名無故攜帶摺疊刀械，違反社維法；有2名未成年，事後通知監護人帶回。

新北警方強調，絕不容許黑道或幫派分子擾亂社會秩序，會持續維護轄內治安，打造安全居住生活環境，請新北市民放心。

萬華「西園路角頭」的父親劉金清上月離世，他家屬今天在新北市立殯儀館為他舉辦公祭。記者翁至成／攝影
萬華「西園路角頭」的父親劉金清上月離世，他家屬今天在新北市立殯儀館為他舉辦公祭。記者翁至成／攝影
萬華角頭大哥的父親上月因病離世，他家屬今天在新北市立殯儀館為他舉辦公祭，請來國光儀隊到場演出。記者翁至成／攝影
萬華角頭大哥的父親上月因病離世，他家屬今天在新北市立殯儀館為他舉辦公祭，請來國光儀隊到場演出。記者翁至成／攝影
新北警方獲悉有黑幫今天在新北市立殯儀館舉辦告別式，動員上百名警力，在各出入口盤查身分蒐證。記者翁至成／攝影
新北警方獲悉有黑幫今天在新北市立殯儀館舉辦告別式，動員上百名警力，在各出入口盤查身分蒐證。記者翁至成／攝影
萬華「西園路角頭」的父親劉金清上月離世，他家屬今天在新北市立殯儀館為他舉辦公祭。記者翁至成／攝影
萬華「西園路角頭」的父親劉金清上月離世，他家屬今天在新北市立殯儀館為他舉辦公祭。記者翁至成／攝影
萬華「西園路角頭」的父親劉金清上月離世，他家屬今天在新北市立殯儀館為他舉辦公祭。記者翁至成／攝影
萬華「西園路角頭」的父親劉金清上月離世，他家屬今天在新北市立殯儀館為他舉辦公祭。記者翁至成／攝影
萬華角頭大哥的父親上月因病離世，他家屬今天在新北市立殯儀館為他舉辦公祭，請來國光儀隊到場演出。記者翁至成／攝影
萬華角頭大哥的父親上月因病離世，他家屬今天在新北市立殯儀館為他舉辦公祭，請來國光儀隊到場演出。記者翁至成／攝影
萬華「西園路角頭」大哥劉明鑫的父親劉金清，上月12日因病離世，享壽63歲。記者翁至成／攝影
萬華「西園路角頭」大哥劉明鑫的父親劉金清，上月12日因病離世，享壽63歲。記者翁至成／攝影

未成年 角頭

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