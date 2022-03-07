台中興中街民宅火警釀6死 女房東愛撿回收物驚人身價曝光

台中市中區興中街的出租公寓民宅在6日發生火警，6人罹難，69歲的莊姓婦人背景引發外界好奇，根據當地里長透露，莊婦以妹妹名義購入該筆房產已經一段時間，可能超過七、八年，裡面有41間房間，全部都作為出租之用，但因莊婦時常撿拾回收物堆積，引發社區困擾。不過根據調查，莊婦身價驚人，該棟公寓要價4700萬，而且是10年前成交的價格。

根據調查，該棟公寓在內政部實價登錄的價格為4700萬，交易日期是在2012年10月，當時交易的建物資料就是七層樓的建物，其中有42、15廳、42衛，也與此次消防隊調查的現況符合，其中一樓包含地下層，面積有99.94坪，二樓到七樓的面積為45.77坪，七樓另外有水塔、機械房等設施面，每項設施占面積為4.65坪至5.89坪。

有附近住戶好奇，莊婦衣著破爛，時常撿拾資源回收物，還常與住戶發生糾紛，實在是看不出具有4700萬資力的富婆，而且莊婦還有出租套房給房客收租金，每間套房也可收5000元，實在想不清楚，為何還要撿拾資源回收物，堆積在公共空間，