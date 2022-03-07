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男誆在戰地當軍醫 女盼愛人來台被騙30萬元

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

烏俄戰火不斷，有自稱「戰地軍醫」男子詐騙台南「愛人」30萬還要再騙，警方接獲家屬報案昨天逮捕車手，呼籲民眾網路交友要謹記「外國情郎、見面再談、匯錢免談」，以免被騙。

詐騙集團手法時時翻新，近日也搭上「烏俄戰爭」話題，誆稱在戰地當軍醫，但因戰火連天覺得身心疲累，希望遠在台灣的「愛人」能幫忙匯款好退休離開戰地，並且介紹軍隊中的「將軍」給被害人，交付款項才能辦理退休，「退休後便能飛到台灣與愛人相聚，長相廝守。」

台南永康警分局表示，接獲報案，調查發現被害人於去年7月在網路結識自稱於敘利亞擔任戰地軍醫的男子JAMES，男子照三餐噓寒問暖，稱呼被害人為「愛人」，使得被害人「產生戀愛的錯覺」。

今年2月「軍醫」自稱因為戰地的危險、不自由，加上最近烏俄戰爭局勢變化，讓他萌生退休的念頭，好來台與愛人相聚，但一時間沒有辦法籌出款項辦理退休，而向被害人介紹一名「盧卡斯」將軍，誆稱是直屬主管，要給將軍30萬元才能辦理退休，被害人因而交30萬元給將軍「派來台的聯絡人」。

上周「將軍」要求被害人再交付15萬元，永康分局偵查隊與轄區永康派出所組成專案小組，前往取款地點埋伏，果真見到一名婦人到場取款，專案小組盤查，確認就是「將軍」派來取款車手，被害人15萬沒再被騙走。

警方表示，詐騙集團抓住人性弱點，以戰地軍官身分行騙，「透過神秘面紗讓被害人合理化其行蹤不定，做事不方便的怪異點」，更讓被害人產生「他是真心要與我交往」的錯覺，言聽計從，一切只為了讓「情郎」能到自己身邊；呼籲民眾謹記網路「外國情郎、見面再談、匯錢免談」，不可不慎，要求匯款或是買點數請先向165反詐騙專線諮詢，或至住家附近警察機關詢問，才不會白白損失錢財。

台南女子盼「戰地軍醫」愛人來台，被騙30萬，要再騙15萬時警方逮捕車手。記者周宗禎／翻攝
台南女子盼「戰地軍醫」愛人來台，被騙30萬，要再騙15萬時警方逮捕車手。記者周宗禎／翻攝
台南女子盼「戰地軍醫」愛人來台，被騙30萬，要再騙15萬時警方逮捕車手。記者周宗禎／翻攝
台南女子盼「戰地軍醫」愛人來台，被騙30萬，要再騙15萬時警方逮捕車手。記者周宗禎／翻攝

詐騙集團 戰爭 車手

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