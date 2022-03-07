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老翁駕車衝入富岡漁港海中 海巡救起送醫

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

年約70歲老翁今天中午1時許，不明原因開車掉進富岡漁港的海中，民眾發現大聲呼叫海巡到場救援，並叫老翁爬出車外，老翁被救上岸後，意識模糊目前送醫急救中，海巡目前正打撈車輛，落水原因仍待海巡及警方調查。

王姓目擊者表示，中午約1時左右 看見一輛車，車頭朝下衝入了漁港，車子當時上半部還浮在水面上，他一邊大聲呼叫對面的海巡隊救人，也不斷叫老翁快爬出車外。

他說，老翁當時在車內不斷前後搖晃，好像身體不舒服、想要開車門打不開 ，聽到他的呼喊才爬出車窗，隨即面朝下、趴在海面上漂浮。

他說，海巡聽到呼救聲後，立即下海救人，將老翁拉到到停在岸邊的客輪上、救援上岸，老翁被救上來後意識模糊，隨即由救護車送醫急救。

老翁不明原因駕車衝入了富岡漁港的海中，岸邊還有車輛落海的痕跡。記者卜敏正／攝影
老翁不明原因駕車衝入了富岡漁港的海中，岸邊還有車輛落海的痕跡。記者卜敏正／攝影
海巡救援老翁上岸後，開始打撈車輛。記者卜敏正／攝影
海巡救援老翁上岸後，開始打撈車輛。記者卜敏正／攝影
海巡人員正在打撈落水車輛。記者卜敏正／攝影
海巡人員正在打撈落水車輛。記者卜敏正／攝影
海巡救援老翁上岸後，開始打撈車輛。記者卜敏正／攝影
海巡救援老翁上岸後，開始打撈車輛。記者卜敏正／攝影
海巡人員正在打撈落水車輛。記者卜敏正／攝影
海巡人員正在打撈落水車輛。記者卜敏正／攝影

海巡 救護車

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