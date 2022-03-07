老翁駕車衝入富岡漁港海中 海巡救起送醫

年約70歲老翁今天中午1時許，不明原因開車掉進富岡漁港的海中，民眾發現大聲呼叫海巡到場救援，並叫老翁爬出車外，老翁被救上岸後，意識模糊目前送醫急救中，海巡目前正打撈車輛，落水原因仍待海巡及警方調查。

王姓目擊者表示，中午約1時左右 看見一輛車，車頭朝下衝入了漁港，車子當時上半部還浮在水面上，他一邊大聲呼叫對面的海巡隊救人，也不斷叫老翁快爬出車外。

他說，老翁當時在車內不斷前後搖晃，好像身體不舒服、想要開車門打不開 ，聽到他的呼喊才爬出車窗，隨即面朝下、趴在海面上漂浮。