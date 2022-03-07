桃園中高階警官人事調整 5人升三線一星

桃園市警察局今天發布人事異動，共23名中高階警官調動，其中法制室主任林志鈞、公關室專員李忠榮等5人升三線一星，原楊梅分局組長王智瑋、原婦幼隊組長謝金龍等2人升上兩線四星，另還多名副分局長調任；新面孔則有調任蘆竹副分局長的原嘉義市警察局警務參江慶斌。

市警局指出，本次陞職人員共7人，其中二線四星升三線一星有5人，分別是法制室主任林志鈞陞任主任秘書室警政監、公關室第五序列專員李忠榮陞任後勤科第四序列專員、平鎮分局副分局長蔡俊輝陞任公關室秘書、中壢分局副分局長楊昌祐陞任總局秘書室第四序列專員、平鎮分局副分局長孫三陽陞任督察室督察。

二線三星升二線四星則有兩人，楊梅分局督察組長王智瑋陞任大溪分局副分局長、婦幼隊行政組長謝金龍陞任主任秘書室第五序列專員。

新面孔則有原嘉義市警察局警務參江慶斌，本次調蘆竹分局副分局長，經歷多任小聯盟分局長，包括嘉義縣竹崎分局長、朴子分局長，以及基隆市第三分局長、斗六分局長等。