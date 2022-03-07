快訊

直播／今日本土+2、境外+27 無死亡個案

烏克蘭戰報：停火殺人的「敘利亞戰術」與傭兵？

桃園中高階警官人事調整 5人升三線一星

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園警察局今天發布人事異動，共23名中高階警官調動，其中法制室主任林志鈞、公關室專員李忠榮等5人升三線一星，原楊梅分局組長王智瑋、原婦幼隊組長謝金龍等2人升上兩線四星，另還多名副分局長調任；新面孔則有調任蘆竹副分局長的原嘉義市警察局警務參江慶斌。

市警局指出，本次陞職人員共7人，其中二線四星升三線一星有5人，分別是法制室主任林志鈞陞任主任秘書室警政監、公關室第五序列專員李忠榮陞任後勤科第四序列專員、平鎮分局副分局長蔡俊輝陞任公關室秘書、中壢分局副分局長楊昌祐陞任總局秘書室第四序列專員、平鎮分局副分局長孫三陽陞任督察室督察。

二線三星升二線四星則有兩人，楊梅分局督察組長王智瑋陞任大溪分局副分局長、婦幼隊行政組長謝金龍陞任主任秘書室第五序列專員。

新面孔則有原嘉義市警察局警務參江慶斌，本次調蘆竹分局副分局長，經歷多任小聯盟分局長，包括嘉義縣竹崎分局長、朴子分局長，以及基隆市第三分局長、斗六分局長等。

全市副分局長也有7人調動轄區，包括龜山副分局長宋宗哲調平鎮副分局長、大園許俊雄調龜山、大溪蘇士誠調大園、楊梅朱孝全調中壢、大溪梁仲銘調楊梅、龍潭沈介茗調平鎮、蘆竹黃呈錫調八德。

桃園市警察局今天發布23名中高階警官人事調整。記者楊湛華／攝影
桃園市警察局今天發布23名中高階警官人事調整。記者楊湛華／攝影

警察 嘉義 桃園

延伸閱讀

全國首座都會原住民長照動工 陳時中：文化族群融合

助員警執勤防疫 桃園義警捐贈高科技面罩

誤信「老師帶你上天堂」 桃園男提300萬險遭騙

桃園疫情趨緩 購物節抽獎下周恢復

相關新聞

台中大火男墜樓摔車頂獲救 女車主慶幸：幸好有停那

台中興中街大火造成6死6傷，昨天火災發生當下，有3名民眾站在6樓遮雨棚等待救援，其中袁姓男子在眾目睽睽下墜樓，掉落在路邊...

台中大火6死最後運出焦屍是羊？消防員：確認是嬌小女屍

台中市中區興中街出租套房公寓在昨天發生火警，釀6死悲劇，最後一具位於火場8樓的遺體在昨天深夜11時許才依檢察官指示運出，...

桃園中高階警官人事調整 5人升三線一星

桃園市警察局今天發布人事異動，共23名中高階警官調動，其中法制室主任林志鈞、公關室專員李忠榮等5人升三線一星，原楊梅分局...

影／違停拒檢與警僵持執意找律師 最後被強制禁止開車

新北市1名張姓男子昨晚在新莊區自信街併排臨停路邊，員警要求出示證件準備開罰，張男卻說什麼都不肯打開車窗受檢還請律師到場，...

2行人車禍命喪行人穿越線旁 頭份警方取締中正一路違規穿越

苗栗縣頭份市中正一路（縣道124線）於去年底、今年初半個月內，發生2件行人違規穿越道路車禍，2人命喪行人穿越線旁十幾公尺...

警攔查違規改裝排氣管 新北環保局直接裁罰3000元

疫情趨緩，年輕人常揪團車聚出遊，新北市土城警方為了防止改裝車的高分貝噪音，不定期設路檢執法，今年迄今共查獲101輛汽機車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。