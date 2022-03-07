影／違停拒檢與警僵持執意找律師 最後被強制禁止開車
新北市1名張姓男子昨晚在新莊區自信街併排臨停路邊，員警要求出示證件準備開罰，張男卻說什麼都不肯打開車窗受檢還請律師到場，僵持到支援警網趕來五、六人團團包圍他的車，驚動路人拍照貼網。最後原來是因為無照駕駛，折騰半天收下2張罰單。
新莊警分局昌平派出所員警昨天晚上7時許，巡邏發現1輛轎車併排違停在新莊區自信街，由於路幅窄小嚴重影響交通，立刻趨前要求提供駕照、行照準備開單告發。
未料40歲張姓駕駛卻完全不理會警察，也拒絕打開車窗。警方懷疑他的異常反應，可能是酒駕或涉其他違法，通報支援警網趕抵，但任憑員警隔著玻璃費盡唇舌溝通，他仍不為所動。
於是員警除了口頭告知拒絕酒測的罰則並宣讀他的法律權利，甚至用文字列印在紙張壓到玻璃上給他看。張男卻堅持請律師到場才肯開門下車受檢，結果他酒測值為0，只是因為交通違規太多而被監理單位吊扣駕照，收到裁決書又不依期限到案辦理導致駕照註銷，屬於無照駕駛。
最後警方依違反道路交通管理處罰條例開2張罰單，併排臨時停車將可處300元以上600元以下罰鍰；駕照經註銷仍駕駛，可處6千元以上1萬2千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。張男的轎車則由律師駛離。
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