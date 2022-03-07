台中大火男墜樓摔車頂獲救 女車主慶幸：幸好有停那

台中興中街大火造成6死6傷，昨天火災發生當下，有3名民眾站在6樓遮雨棚等待救援，其中袁姓男子在眾目睽睽下墜樓，掉落在路邊停車的車頂上，多處挫傷、意識清楚，正在醫院治療中。車主楊小姐今天表示，「幸好車子停在那裡，也救人一命」。

台中市中區興中街大樓昨天下午4時許驚傳火警，袁男在和一對夫妻站在6樓遮雨棚等待救援時墜樓，原本眾為以為他是不耐高溫而跳下，但今天袁男的姊姊說他是意外踩空掉下來，不是自己要跳下來。另兩人由消防隊透過雲梯車救下；整起火警共造成6死6傷。

袁男當時從天而降，掉落在一旁的白色小客車上，只見車頂嚴重凹陷變形，卻也救了他一命。車主楊小姐(21歲)表示，自己當時人在對面，發現火警而出來查看時，人很多，房子內濃煙密布，接著就看到人從6樓跳下來，並掉在自己車上，有嚇一跳，「幸好車子停在那裡，也救人一命」。