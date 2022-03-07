聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中大火男墜樓摔車頂獲救 女車主慶幸：幸好有停那
台中興中街大火造成6死6傷，昨天火災發生當下，有3名民眾站在6樓遮雨棚等待救援，其中袁姓男子在眾目睽睽下墜樓，掉落在路邊停車的車頂上，多處挫傷、意識清楚，正在醫院治療中。車主楊小姐今天表示，「幸好車子停在那裡，也救人一命」。
台中市中區興中街大樓昨天下午4時許驚傳火警，袁男在和一對夫妻站在6樓遮雨棚等待救援時墜樓，原本眾為以為他是不耐高溫而跳下，但今天袁男的姊姊說他是意外踩空掉下來，不是自己要跳下來。另兩人由消防隊透過雲梯車救下；整起火警共造成6死6傷。
袁男當時從天而降，掉落在一旁的白色小客車上，只見車頂嚴重凹陷變形，卻也救了他一命。車主楊小姐(21歲)表示，自己當時人在對面，發現火警而出來查看時，人很多，房子內濃煙密布，接著就看到人從6樓跳下來，並掉在自己車上，有嚇一跳，「幸好車子停在那裡，也救人一命」。
楊表示，雖然車子受損了，但也救了一個人，她心情很複雜。車子目前被砸出一個大洞，後續會再跟保險公司討論相關事宜，「應該是不會修了啦」，可能偏向報廢處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言