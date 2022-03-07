2行人車禍命喪行人穿越線旁 頭份警方取締中正一路違規穿越

苗栗縣頭份市中正一路（縣道124線）於去年底、今年初半個月內，發生2件行人違規穿越道路車禍，2人命喪行人穿越線旁十幾公尺，肇事車輛也疑似超速，驚動地方上個月底請法師灑淨，縣府道安會報列管改善，保佑平安並減少發生事故。

警方調查，頭份市中正一路在私立大成高級中學附近，去年12月30日中午發生行人買便當違規穿越道路，機車疑似超速，造成1死1傷，此外，今年1月14日晚間再次發生行人買泡麵違規穿越道路，汽車疑似超速，造成1名行人死亡，兩起事故地點都距離行穿線10多公尺。

「真的很嚴重！」當地頭份市新華里長邱龍森說，苗栗縣北橫公路前年底通車後，大車改走北橫，124線的車子速度變快，尤其是部分機車更是呼嘯而過，造成行人安全威脅，中正一路這一段至少發生3件行人死亡車禍，地方因此上月底請來法師灑淨。

邱龍森指出，中正一路兩旁住戶、店家密集，3起死亡車禍因2個路口繞路多走60公尺，一些鄉親直接穿越發生危險，道路條件兩路口間又不適合再設置號誌、行穿線，建議裝設測速桿，防止超速肇禍。