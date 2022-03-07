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台中興中街大火難逃生 消防隊：現場每層樓梯都有門

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中興中街大火造成6死6傷，莊姓房東今早也回到現場，配合警方、火調人員調查。消防隊指出，現場堆積雜物，根本沒辦法上樓搶救，加上每層樓梯都有加設裝潢門，影響逃生與救災。

台中市中區興中街一處民宅，昨天下午16時許驚傳火警，有3名民眾站在6樓遮雨棚上等待救援，其中1名男性掉落在路邊停放車輛上，送醫治療中；整起火警共造成6死6傷。

消防第七大隊組長林建男指出，該樓僅有一條樓梯可逃生，現場每層樓、樓梯都有堆積雜物，民眾無法水平避難，加上每層樓梯都設有裝潢門，共有8道材質不一的門，也影響民眾上下避難，之前都有查報。

附近鄰居提到，莊姓房東過去靠撿拾回收物累積財富，家境優渥，買下這棟樓分租房客，但她仍然持續撿拾，並將雜物堆積在騎樓、走廊等地方，時常有老鼠出沒，環境髒亂，多次勸導都沒用，周五(5日)環保局才來載走3車，但她屋內仍有雜物堆積，沒有莊的允許，環保局也很難進去清出來。

針對雲梯車傳出有疑似故障，導致救災延誤。消防局表示，因為現場兩邊路旁有停車車輛，空間不足導致腳架無法完全伸展，雲梯車升梯後，安全裝置啟動停住(正常現象)，需重新下降恢復後，移位至腳架可完全伸展，才可繼續升梯救災，並非雲梯車故障。

建物一旁走廊為民眾主要出入口，約2米寬路面已有一半被資收物堆積阻擋。記者劉柏均／攝影
建物一旁走廊為民眾主要出入口，約2米寬路面已有一半被資收物堆積阻擋。記者劉柏均／攝影
莊姓房東上午在警方陪同下，重回現場配合調查。記者劉柏均／攝影
莊姓房東上午在警方陪同下，重回現場配合調查。記者劉柏均／攝影
消防局火調人員今早9時重回現場調查。記者劉柏均／攝影
消防局火調人員今早9時重回現場調查。記者劉柏均／攝影
消防第七大隊組長林建男指出，現場每層樓、樓梯都有堆積雜物，每層樓梯都設有裝潢門，共有8道門，影響民眾上下避難。記者劉柏均／攝影
消防第七大隊組長林建男指出，現場每層樓、樓梯都有堆積雜物，每層樓梯都設有裝潢門，共有8道門，影響民眾上下避難。記者劉柏均／攝影
主要出入口堆積了包含紙用免洗餐具、鋁罐、單車及電動機車。記者劉柏均／攝影
主要出入口堆積了包含紙用免洗餐具、鋁罐、單車及電動機車。記者劉柏均／攝影
外層鐵皮都因火災而燒得焦黑。記者劉柏均／攝影
外層鐵皮都因火災而燒得焦黑。記者劉柏均／攝影
莊姓房東上午在警方陪同下，重回現場配合調查。記者劉柏均／攝影
莊姓房東上午在警方陪同下，重回現場配合調查。記者劉柏均／攝影

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