台中興中街大火難逃生 消防隊：現場每層樓梯都有門

台中興中街大火造成6死6傷，莊姓房東今早也回到現場，配合警方、火調人員調查。消防隊指出，現場堆積雜物，根本沒辦法上樓搶救，加上每層樓梯都有加設裝潢門，影響逃生與救災。

台中市中區興中街一處民宅，昨天下午16時許驚傳火警，有3名民眾站在6樓遮雨棚上等待救援，其中1名男性掉落在路邊停放車輛上，送醫治療中；整起火警共造成6死6傷。

消防第七大隊組長林建男指出，該樓僅有一條樓梯可逃生，現場每層樓、樓梯都有堆積雜物，民眾無法水平避難，加上每層樓梯都設有裝潢門，共有8道材質不一的門，也影響民眾上下避難，之前都有查報。

附近鄰居提到，莊姓房東過去靠撿拾回收物累積財富，家境優渥，買下這棟樓分租房客，但她仍然持續撿拾，並將雜物堆積在騎樓、走廊等地方，時常有老鼠出沒，環境髒亂，多次勸導都沒用，周五(5日)環保局才來載走3車，但她屋內仍有雜物堆積，沒有莊的允許，環保局也很難進去清出來。