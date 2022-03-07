快訊

紐時：美國考慮將承諾提供給台灣的F-16戰機轉送給波蘭

讓台積電飛更高是好事嗎？談半導體產業的資源分配失衡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警攔查違規改裝排氣管 新北環保局直接裁罰3000元

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

疫情趨緩，年輕人常揪團車聚出遊，新北市土城警方為了防止改裝車的高分貝噪音，不定期設路檢執法，今年迄今共查獲101輛汽機車違規改裝排氣管。警方指出，使用非檢驗合格的排氣管經警方攔獲通報，將直接被環保局罰3000元，呼籲年輕人遵守交通法規。

土城警方表示，今年至今，已攔查轄內共323輛汽機車，其中查獲101輛汽機車違規使用非經審驗的排氣管，經通報環保局後製單裁罰。警方攔查排氣管時，也同時執行「未成年無照駕駛」專案，迄今共查扣48輛未成年駕駛的汽機車，事後通知車主或家長領回；需注意的是，若車主知情未成年駕駛情事，警方將一併開罰。

警方指出，有少數被查扣的車輛通知車主後，仍未領回，經詢問得知是未成年人用他人身分貸款購買汽機車，或是口頭約定購買汽機車但未過戶，又有車輛經數次轉手後，車主已不認識實際使用者，才有此情形。

警方表示，上述狀況若車輛使用者不慎肇事，車主將會有相關的刑事、民事責任，強調車主應注意自身名下的車輛管理，勿輕易將車輛借給他人使用，以免觸法。

土城警方積極攔查噪音車，今年迄今已查獲101輛違法，通報環保局製單裁罰。記者翁至成／翻攝
土城警方積極攔查噪音車，今年迄今已查獲101輛違法，通報環保局製單裁罰。記者翁至成／翻攝
土城警方積極攔查噪音車，今年迄今已查獲101輛違法，通報環保局製單裁罰。記者翁至成／翻攝
土城警方積極攔查噪音車，今年迄今已查獲101輛違法，通報環保局製單裁罰。記者翁至成／翻攝
土城警方積極攔查噪音車，今年迄今已查獲101輛違法，通報環保局製單裁罰。記者翁至成／翻攝
土城警方積極攔查噪音車，今年迄今已查獲101輛違法，通報環保局製單裁罰。記者翁至成／翻攝

車主 未成年

延伸閱讀

桃環保局聯手北刑大查獲逾400支笑氣 最高罰30萬

柯文哲插旗新北設首座聯合競辦 侯友宜：誰來都很開心

桃園2工廠塞426瓶笑氣鋼瓶 北市警破獲史上量最大

毒品通緝凌晨外出遭警攔查 謊報友人資料露餡遭逮

相關新聞

台中大火6死最後運出焦屍是羊？消防員：確認是嬌小女屍

台中市中區興中街出租套房公寓在昨天發生火警，釀6死悲劇，最後一具位於火場8樓的遺體在昨天深夜11時許才依檢察官指示運出，...

台中興中街大火難逃生 消防隊：現場每層樓梯都有門

台中興中街大火造成6死6傷，莊姓房東今早也回到現場，配合警方、火調人員調查。消防隊指出，現場堆積雜物，根本沒辦法上樓搶救...

警攔查違規改裝排氣管 新北環保局直接裁罰3000元

疫情趨緩，年輕人常揪團車聚出遊，新北市土城警方為了防止改裝車的高分貝噪音，不定期設路檢執法，今年迄今共查獲101輛汽機車...

桃環保局聯手北刑大查獲逾400支笑氣 最高罰30萬

杜絕笑氣非法濫用，桃園市環保局近日與北市刑大聯手，經48小時跟監，在桃園2處違章工廠查獲超過400支笑氣鋼瓶、大量氣球、...

影／台電退休老人稱野狗追 摔車後失蹤山區3天仍未尋獲

台南市83歲蔡姓老人4日晚間騎機車外出訪友，後來打手機給家人稱在40公里外左鎮一帶山區迷路，被野狗追趕摔車受傷隨即斷訊；...

誤信「老師帶你上天堂」 桃園男提300萬險遭騙

桃園市57歲簡姓男子相信網友操作比特幣帶他投資賺錢，他提款300萬元，前往中壢台灣中小企銀欲匯款網友投資比特幣操作，警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。