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警攔查違規改裝排氣管 新北環保局直接裁罰3000元
疫情趨緩，年輕人常揪團車聚出遊，新北市土城警方為了防止改裝車的高分貝噪音，不定期設路檢執法，今年迄今共查獲101輛汽機車違規改裝排氣管。警方指出，使用非檢驗合格的排氣管經警方攔獲通報，將直接被環保局罰3000元，呼籲年輕人遵守交通法規。
土城警方表示，今年至今，已攔查轄內共323輛汽機車，其中查獲101輛汽機車違規使用非經審驗的排氣管，經通報環保局後製單裁罰。警方攔查排氣管時，也同時執行「未成年無照駕駛」專案，迄今共查扣48輛未成年駕駛的汽機車，事後通知車主或家長領回；需注意的是，若車主知情未成年駕駛情事，警方將一併開罰。
警方指出，有少數被查扣的車輛通知車主後，仍未領回，經詢問得知是未成年人用他人身分貸款購買汽機車，或是口頭約定購買汽機車但未過戶，又有車輛經數次轉手後，車主已不認識實際使用者，才有此情形。
警方表示，上述狀況若車輛使用者不慎肇事，車主將會有相關的刑事、民事責任，強調車主應注意自身名下的車輛管理，勿輕易將車輛借給他人使用，以免觸法。
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