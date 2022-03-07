桃環保局聯手北刑大查獲逾400支笑氣 最高罰30萬

杜絕笑氣非法濫用，桃園市環保局近日與北市刑大聯手，經48小時跟監，在桃園2處違章工廠查獲超過400支笑氣鋼瓶、大量氣球、濾嘴和打火機，並帶回駐廠的黃姓及張姓犯嫌，全案依違反毒性及關注化學物質管理法，最高裁處30萬元罰鍰。

環保局長呂理德表示，俗稱笑氣的「一氧化二氮」多用於醫療麻醉或工業半導體，近年來不肖業者非法販賣供青少年吸食，環保局接獲通報後，市府馬上成立專案小組，與北市刑大循線追查案發來源，分別於3、4日在蘆竹區及新屋區，破獲不肖業者於鐵皮屋存放43支及383支笑氣鋼瓶與大量相關吸食器具，現場除專人駐守還有人以「小蜜蜂」非法載運販售笑氣。

環保局後續將笑氣鋼瓶運送至經環保署認可實驗室檢驗，另以快篩儀器檢測出鋼瓶內含高濃度笑氣，根據現場違規事證，依違反毒性及關注化學物質管理法告發，北市刑大則查扣43支及383支笑氣鋼瓶及相關違法販賣帳冊，後續會持續溯源追查上游，全面阻斷可能供應鏈。

呂理德表示，行政院環保署2020年10月30日公告「一氧化二氮」為首例關注化學物質，並以毒性及關注化學物質管理法嚴懲不法業者，笑氣自列管以來，桃園市環保局與桃園市警察局合力查獲超過360件，裁處超過380人。