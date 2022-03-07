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影／台電退休老人稱野狗追 摔車後失蹤山區3天仍未尋獲

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市83歲蔡姓老人4日晚間騎機車外出訪友，後來打手機給家人稱在40公里外左鎮一帶山區迷路，被野狗追趕摔車受傷隨即斷訊；警、消獲報搜山找到老翁機車，人卻下落不明近3天，上午仍沒找到人，持續搜救中。

新化警分局今天派警力8名、巡守隊員2人支援；連同消防員20名、義消13名、搜救犬2隻、空拍機能在山區搜索。

新化分局表示，依消防局規畫就山區可能區域派員搜尋，並就監視器畫面分析老人人可能行經路線擴大調閱，正在附近村里訪查、廣擴，今天雖天雨影響路況及視線，搜救行動不受影響。

警方調查，蔡姓老翁曾是台電會計員，退休多年，四日晚上七點半跟家人說要訪友，騎機車外出；由於老翁身體仍硬朗，經常獨自外出，家人不以為意。

搜救人員5日在左鎮中正里「牛港嶺」產業道路發現老人機車，車身有擦撞痕跡，地面留下掉落的安全帽、一些紙張文宣品，但未發現老人行蹤。

搜救人員在左鎮山區發現老翁騎乘的機車。圖 ／買幸男提供
搜救人員在左鎮山區發現老翁騎乘的機車。圖 ／買幸男提供

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