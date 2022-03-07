誤信「老師帶你上天堂」 桃園男提300萬險遭騙

桃園市57歲簡姓男子相信網友操作比特幣帶他投資賺錢，他提款300萬元，前往中壢台灣中小企銀欲匯款網友投資比特幣操作，警方據報火速阻詐，警方今天上午表示，簡男聽信網友投資比特幣一本萬利，還堅稱查過「股市投資老師」，經員警耐心勸說才打消匯款，保住300萬元，險些血本無回。

股市名嘴常形容投資操作是「好的老師帶上上天堂、不好的老師帶你住套房。」簡男到銀行匯款300萬元投資比特幣，中壢台企銀1銀行員機警報警阻止，簡男指稱，他經由朋友介紹加入一個比特幣投資平台，該群組1名自稱「老師」的人說可以帶領大家賺錢，他起初懷疑，但上臉書查詢，果真是「股市投資老師」身分，他才相信「老師可以帶人賺錢」，並依指示準備匯款300萬元至指定帳戶，提供代為操作資金。