桃園2工廠塞426瓶笑氣鋼瓶 北市警破獲史上量最大

台北市警方2月中旬破獲非法笑氣倉庫，近日又在桃園市蘆竹、新屋區分別查獲地下笑氣工廠，共查獲426瓶笑氣鋼瓶，是警史上查獲最大宗不法笑氣案，警詢後依違反毒性及關注化學物質管理法移送環保局裁罰，並建請裁處最高罰責、對相關處所斷水斷電。

台北市北投分局警方去年底查獲民眾吸食笑氣，追查發現21歲簡姓男子藉「氣球館」之名，掩蓋販賣非法笑氣之實，標榜24小時營業、下單半小時內專人送達，在雙北地區賣笑氣牟利。

案經溯源，警方2月18日會同新北市環保局人員突襲稽查新北市一處倉庫，當場查獲簡男等3人，查扣笑氣鋼瓶144瓶、用來吸食笑氣的氣球10餘箱等，詢後依違反毒性及關注化學物質管理法移送新北市環保局裁罰。

警方表示，經員警跟監蒐證，掌握笑氣來源，台北市刑警大隊、北投分局警方3月3、4日會同桃園市環保局人員，再度突襲桃園市蘆竹區、新屋區等2處地下工廠，現場查獲黃姓男子等2人，查扣笑氣鋼瓶426瓶、吸食笑氣用氣球10餘箱、廣告名片2箱等證物，是國內警史上查獲非法笑氣最大宗案件。

全案警詢後依違反毒性及關注化學物質管理法移送桃園市環保局裁罰，並建請裁處最高罰責及對相關處所予以斷水斷電。警方強調，涉及販賣非法笑氣，依法1人最高可處30萬元罰鍰，有心人切勿以身試法。

據悉，近年年輕族群吸食笑氣案例增多，先前也曾有民眾因吸食過量而亡，上次警方破獲簡男等人的笑氣倉庫算是「中盤商」，此次破獲的笑氣工廠則像是「製造批發商」；每層業者皆有配合的「小蜜蜂」負責送笑氣給買家，笑氣到手買家還要支付「壓瓶費」，吸完須呼叫小蜜蜂，繳回鋼瓶才能取回費用。