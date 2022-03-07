桃園2工廠塞426瓶笑氣鋼瓶 北市警破獲史上量最大
台北市警方2月中旬破獲非法笑氣倉庫，近日又在桃園市蘆竹、新屋區分別查獲地下笑氣工廠，共查獲426瓶笑氣鋼瓶，是警史上查獲最大宗不法笑氣案，警詢後依違反毒性及關注化學物質管理法移送環保局裁罰，並建請裁處最高罰責、對相關處所斷水斷電。
台北市北投分局警方去年底查獲民眾吸食笑氣，追查發現21歲簡姓男子藉「氣球館」之名，掩蓋販賣非法笑氣之實，標榜24小時營業、下單半小時內專人送達，在雙北地區賣笑氣牟利。
案經溯源，警方2月18日會同新北市環保局人員突襲稽查新北市一處倉庫，當場查獲簡男等3人，查扣笑氣鋼瓶144瓶、用來吸食笑氣的氣球10餘箱等，詢後依違反毒性及關注化學物質管理法移送新北市環保局裁罰。
警方表示，經員警跟監蒐證，掌握笑氣來源，台北市刑警大隊、北投分局警方3月3、4日會同桃園市環保局人員，再度突襲桃園市蘆竹區、新屋區等2處地下工廠，現場查獲黃姓男子等2人，查扣笑氣鋼瓶426瓶、吸食笑氣用氣球10餘箱、廣告名片2箱等證物，是國內警史上查獲非法笑氣最大宗案件。
全案警詢後依違反毒性及關注化學物質管理法移送桃園市環保局裁罰，並建請裁處最高罰責及對相關處所予以斷水斷電。警方強調，涉及販賣非法笑氣，依法1人最高可處30萬元罰鍰，有心人切勿以身試法。
據悉，近年年輕族群吸食笑氣案例增多，先前也曾有民眾因吸食過量而亡，上次警方破獲簡男等人的笑氣倉庫算是「中盤商」，此次破獲的笑氣工廠則像是「製造批發商」；每層業者皆有配合的「小蜜蜂」負責送笑氣給買家，笑氣到手買家還要支付「壓瓶費」，吸完須呼叫小蜜蜂，繳回鋼瓶才能取回費用。
警方呼籲，笑氣雖未被列管為毒品，仍有害健康，吸食笑氣可能導致呼吸困難、胸悶、心臟缺血、嗜睡、視覺系統及腦部受損、精神混亂等症狀，嚴重也可能造成死亡；正值青春期的未成年人身體發育尚未完全成熟，吸食笑氣恐併發脊髓神經受損退化，造成嚴重危害。警方將持續協助環保局針對濫用笑氣加強查緝，維護國人身體健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言