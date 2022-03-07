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疑疲勞駕駛 他凌晨開車撞電線桿 全車3人受傷送醫

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

邱姓男子駕駛轎車今天凌晨1時許，行經台九線388.5公里處，台東縣太麻里日昇會館附近，不明原因失控自撞路邊電線杆，邱男身上多處擦傷，副駕駛座女友腹部挫傷出血，後座13歲女孩雙腿及左手臂骨折，3人都送往台東醫院急救，詳細事故原因仍待警方調查。

附近居民表示，凌晨1時許忽然聽到強烈的撞擊聲，出門查看發現一輛黑色轎車，撞到路邊的電線桿及號誌箱，轎車車頭全毀，車上男姓駕駛及乘客都受傷，駕駛意識清楚、看起來狀況還好，報警後救護車沒多久就到場將傷者送醫，幸好沒有撞入住家或撞到其他人。

警方表示，邱姓男子酒測值為0，初步研判可能是疲勞駕駛，呼籲民眾夜晚駕車切勿疲勞駕駛，車上駕駛、前後座乘客都應繫上安全帶，發生意外時可增加安全保障。

邱姓男子疑似疲勞駕駛，今天凌晨駕車自撞路旁電線桿。記者卜敏正／翻攝
邱姓男子疑似疲勞駕駛，今天凌晨駕車自撞路旁電線桿。記者卜敏正／翻攝

台東 救護車

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