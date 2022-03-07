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台東2男富山保育區內偷捕水產 最高可罰15萬元

中央社 / 台東縣7日電

台東杉原富山漁業資源保育區昨晚田姓和黃姓男子違規採捕水產，岸巡隊人員當場查獲器具及漁獲物龍蝦2隻等，全案依違漁業法規定裁處，最高將可處新台幣15萬元罰鍰。

海巡署東部分署第一三岸巡隊今天發布訊息表示，昨天晚間8時30分接獲富山保育區保育員通報，在富山保育區風箏岩前方岸際疑似有民眾違規採捕水產動植物。

隨即派遣線上巡邏組人員前往現場，發現田姓及黃姓男子形跡可疑，當場查獲違規採捕工具手拉式魚槍2支、龍蝦2隻、魚類4隻及貝類2顆，經詢問2人均坦承不諱。

全案依違反漁業法第9條規定，函送台東縣政府裁處。

第一三岸巡隊表示，富山漁業資源保育區為台東縣政府公告的保育禁漁區，違者將可處3萬至15萬元罰鍰，呼籲民眾切勿在此處違規用任何器具採捕水產動植物，以免觸法。

台東 海巡署 風箏

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