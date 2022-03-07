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台中興中街火警6死6傷 房東已出院剩3人在院

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市興中街大樓大火，造成6死6傷，莊姓68歲女房東昨晚急診治療後，因傷勢不嚴重以及須接受警方調查製作筆錄，已先行離去。目前除了澄清醫院平等院區仍收治兩名傷者觀察中，中國醫藥大學附設醫院也僅剩從高處墜落的袁姓男子治療中。

市長盧秀燕除了昨晚已到兩醫院探視傷者，預計上午再次前往中國醫藥學院附設醫院了解並安慰傷者，但袁男可能要開刀。

澄清醫院指出，昨天有6位傷者送該院，有3人到院前死亡，目前有54歲鄧姓男子因雙手多處撕裂傷、頭髮灼傷以及嗆傷情形送急診，因血氧偏低，給予全罩式氧氣治療後，因血中一氧化碳濃度太高，呼吸困難，目前仍收治加護病房觀察，但意識清楚，無生命危險。

另名50歲邱姓男子雙耳燒傷，身上多處擦傷、右腳腳跟骨折、嗆傷，因血中一氧化碳濃度太高，也收住院觀察。

在中國附醫的袁姓男子從高處墜落後傷及顏面和腰椎，觀察一夜後，醫師也擬定了顏面開放性傷口的開刀計畫，預計上午動刀。

台中市澄清醫院平等院區仍收治兩名傷者觀察中。圖／澄清醫院提供
台中市澄清醫院平等院區仍收治兩名傷者觀察中。圖／澄清醫院提供
台中市澄清醫院平等院區仍收治兩名傷者觀察中。圖／澄清醫院提供
台中市澄清醫院平等院區仍收治兩名傷者觀察中。圖／澄清醫院提供

房東 藥學

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