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台股爆量走低 大盤重挫逼近500點

俄軍飛彈空襲！ 烏克蘭文尼察國際機場「完全摧毀」

開戰躲哪？台南巿民掃QR Code可知防空避難點

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

俄羅斯入侵烏克蘭，並發射砲彈、火箭彈轟炸民宅，引起國人重視防空避難設施設置地點，紛紛向警方詢問萬一遇到空襲，要到那裡避難。台南市警二分局今天說，警方製作Q版防空避難設施位置QR CODE，並張貼轄區內6個派出所和交通分隊，民眾可利用此先行掌握生活圈周遭的防空避難設施位置，以備不時之需。

因應近日民眾對於防空避難設施，市警二分局製作Q版防空避難設施位置QR CODE，並全面張貼於轄內南門、博愛、民權、海安、中正、長樂等派出所及交通分隊，提供市民防空避難設施的第一手消息，

警方說，民眾可藉由手機掃描QR CODE後，直接查詢台南市防空避難設施，透過平日先行掌握生活圈周遭的防空避難設施位置，以備不時之需。點入台南市防空避難設施，民眾可依分局或是地區搜尋，相關資料會註明，區別、里別地址，可容納人數等資料。

不過，保安民防組提醒民眾，防空避難設施位置多設於大樓地下室，未經同意不得隨意進入，只有在防空演習、戰爭發生時，由政府發布疏散命令後才得以進入避難。

因應近日民眾對於防空避難設施，市警二分局製作Q版防空避難設施位置QR CODE，民眾以手機掃描後可查詢台南市防空避難設施地點。記者黃宣翰／翻攝
因應近日民眾對於防空避難設施，市警二分局製作Q版防空避難設施位置QR CODE，民眾以手機掃描後可查詢台南市防空避難設施地點。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局製作Q版防空避難設施位置QR CODE，放置轄區派出所值班台，民眾以手機掃描後可查詢台南市防空避難設施地點。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局製作Q版防空避難設施位置QR CODE，放置轄區派出所值班台，民眾以手機掃描後可查詢台南市防空避難設施地點。記者黃宣翰／翻攝

台南 俄羅斯 烏克蘭

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