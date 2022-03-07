台中興中街大火違法出租套房？ 市府：今早現勘確認

台中市中區興中街大火，奪走6條人命，6人受傷，29人無家可歸。這處原是印象飯店，後由屋主改裝成41間套房。市府指出，今到場會勘，如確認違反使用用途，依建築法重罰。

市府指出，這棟7層高大樓均有例行公安檢查，最近一次消防安全設備檢修申報記錄是110年9月20日合格申報。

台中市府表示，有關中區興中街93號集合式住宅大樓火災事故，經查該大樓領有75中工建使字第3445號使用執照，為地下1層、地上7層合法建物，用途為集合住宅。

另涉違建部分，都發局於98年4月2日曾查報屋頂一層違建在案，屬既存違建，另外是否為日租套房或有違法隔間，經查詢， 觀旅局未曾接獲民眾檢舉興中街93號經營日租套房，從106年至110年期間，亦無裁罰紀錄。

都發局表示，因前身是飯店，須收集圖資，並現場會勘。