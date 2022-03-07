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台中大火6死最後運出焦屍是羊？消防員：確認是嬌小女屍

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市中區興中街出租套房公寓在昨天發生火警，釀6死悲劇，最後一具位於火場8樓的遺體在昨天深夜11時許才依檢察官指示運出，一度有消息傳出，8樓的焦屍體型很小，加上有住戶證稱，有人飼養寵物羊，不過經消防員確認後，該具遺體應該是體格嬌小的女性焦屍，不過仍待後續檢警確認。

據查，中區興中街公寓6死火警的遺體陸續在昨天晚間7時至11時陸續運出，其中位於8樓的最後一具遺體，因為已經被燒到炭化，部分內臟外露，消防隊員擔任移動後，恐會破壞現場，所以一直沒有將遺體運出，等待檢察官後續指示。

不過等待期間，有住戶證稱，疑有人飼養寵物羊，該具焦屍是否可能為動物屍體，不過後來檢察官指示將遺體運出後，消防員再進現場確認，該具遺體體格較小，研判為女性的遺體，確認非動物屍體，也在昨天深夜11時45分運出，是火場最後一具運出的遺體。

台中市中區興中街公寓火警釀6死，最後一具遺體在昨天深夜運出。記者陳宏睿／攝影
台中市中區興中街公寓火警釀6死，最後一具遺體在昨天深夜運出。記者陳宏睿／攝影

檢察官 寵物

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