台中大火6死最後運出焦屍是羊？消防員：確認是嬌小女屍

台中市中區興中街出租套房公寓在昨天發生火警，釀6死悲劇，最後一具位於火場8樓的遺體在昨天深夜11時許才依檢察官指示運出，一度有消息傳出，8樓的焦屍體型很小，加上有住戶證稱，有人飼養寵物羊，不過經消防員確認後，該具遺體應該是體格嬌小的女性焦屍，不過仍待後續檢警確認。

據查，中區興中街公寓6死火警的遺體陸續在昨天晚間7時至11時陸續運出，其中位於8樓的最後一具遺體，因為已經被燒到炭化，部分內臟外露，消防隊員擔任移動後，恐會破壞現場，所以一直沒有將遺體運出，等待檢察官後續指示。