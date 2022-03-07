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台中車停路邊引擎蓋炸開花 鄰居懷疑附近廟會放煙火
一輛轎車昨天停在台中市沙鹿區路旁，不明原因起火燒毀，車主聽鄰居說當時有廟會放煙火鞭炮，懷疑是肇事原因已報警，網友看到車損情形，驚呼像是手榴彈炸毀。
清水警分局表示，昨天下午1點多，車主柯姓男子報案說，他車停沙鹿區金星二巷的路旁，轎車竟不明原因起火，聽鄰居表示附近的廟會有放煙火，警方表示，是否因煙火導致車輛起火，將由消防隊及清水分局等鑑識人員，採集相關跡證分析起火原因；
報案人表示要先將車輛安置好，若有需要再提告毀損。
車主的朋友將車燒毀照片PO在地方社群臉書，尋求昨天是否有車輛經過，可提供行車記錄器畫面，查明車輛起火原因，許多網友看到轎車燒毀情形都驚呼，「鞭炮會將車燒成這樣嗎？」有人懷疑說，「應該是手榴彈才有辦法吧」，也有人說鞭炮可能有此威力。
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