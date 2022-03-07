台中車停路邊引擎蓋炸開花 鄰居懷疑附近廟會放煙火

一輛轎車昨天停在台中市沙鹿區路旁，不明原因起火燒毀，車主聽鄰居說當時有廟會放煙火鞭炮，懷疑是肇事原因已報警，網友看到車損情形，驚呼像是手榴彈炸毀。

清水警分局表示，昨天下午1點多，車主柯姓男子報案說，他車停沙鹿區金星二巷的路旁，轎車竟不明原因起火，聽鄰居表示附近的廟會有放煙火，警方表示，是否因煙火導致車輛起火，將由消防隊及清水分局等鑑識人員，採集相關跡證分析起火原因；

報案人表示要先將車輛安置好，若有需要再提告毀損。