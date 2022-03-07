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7旬婦工地偷10多公斤鐵條 市價百餘元被移送
高雄蔡姓老婦到工地偷竊鐵條，當場被轄區警方鳳山分局的線上巡邏警組查獲，警方合計蔡婦偷竊約11公斤鐵條，市價約百多元，雖然工地主任不願提告，但因蔡婦罪證確鑿，仍被移送，實在得不償失。
警方表示，鳳山警分局南成派出所長林卓材、警員陳建豪昨天上午11點多，巡邏行經鳳山區鳳育路上某工地，在建築工地後方發現一部插著鑰匙的機車，且機車腳踏板處有數個黃色布袋，且工地後門遭打開，警方察覺有異狀便上前查看。
正當警方進入，發現蔡婦（70歲）頭戴安全帽，小心翼翼的偷竊地上鐵條，並放在隨身布袋內，偷竊過程全被目睹。
警方為避免蔡婦嚇到，在工地內跌倒受傷，先是在一旁錄影蒐證，等到蔡走出工地後，才上前詢問「大姐，妳進來有經工地人員同意嗎」，這時蔡知道東窗事發，才回「沒看到有人啊」。
現場合計查獲蔡婦偷竊鐵條約11公斤，回收市價約109元。警方隨後通知工地主任、員工，他們稱之前在別處工地也曾遭竊，雖然同情不提告，但因蔡婦罪證確鑿，警詢後依竊盜罪移送高雄地檢署偵辦。
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