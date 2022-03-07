影／興中街大火6死梯間堆雜物 消防員：悶燒成烤箱

台中市興中街出租套房公寓昨天下午火警，釀6死6傷悲劇，在場滅火、搜救的消防隊在案發後，說明該火場在梯間有堆滿雜物，除妨礙救災之外，也助長火勢，造成煙囪效應，另外，雖然該出租公寓有直通梯，但每個樓層之間，都有裝設門板，加上房間鐵門也有上鎖，也拖慢救災速度。

台中市消防局中區分隊長李震雁說，中區消防分隊第一時間抵達現場時，一樓已跳燒到頂樓，都有火煙，沒多久連樓梯間都燒起來，因為樓梯間堆滿雜物，造成「火勢一發不可收拾」，救災時有民眾站在6樓窗台外待援。

李震雁說，有民眾質疑雲梯車為何不快點升起，主要是現場巷弄狹小，雲梯車的腳架無發全部伸展，所以在第一時間無法將受困民眾解救下來，後來調整雲梯車動線後，順利將受困在陽台的民眾救下。

他說，現場動線很難前進，到場沒多久，「每個樓層都燒起來」，隊員都有一直強攻進入火場，但是會在每個樓層、梯間受到很大的火煙、雜物阻礙，拖長隊員滅火、救援的時間，現場「煙囪效應」也十分明顯，所以呈現跳燒的狀態。

第七救災救護大隊組長林建男說，現場是磚牆隔間，比較大的問題是直通梯，沒有安全門，但在每個樓層間都設門，等於是每下一個樓層都要經過一個門，頂樓還有基地台，根本無法逃生，造成火場「悶燒」的狀況，將火場變成一個烤箱，「人無法避難」。