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南投埔里鱷魚超難捉 民眾還跑來亂要「釣」鱷魚

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里茭白筍田4日驚傳有鱷魚出沒，「爬蟲動物救援協助送醫治療」組織獲悉後派員搜索，並架設備誘捕，但至今未有所獲，竟還出現民眾攪局要「垂釣鱷魚」，令誘捕人員傻眼，為此設網禁止民眾進入，並再次呼籲民眾不要前往現場。

埔里臉書社群4日有民眾貼文指出，當地向善里赤崁下眉溪堤防一處茭白筍田有鱷魚出沒，且該筍田農民反映可能不只1隻，可能是一大一小，引發地方熱烈討論，附近農民人心惶惶，「爬蟲動物救援協助送醫治療」組織當晚緊急派員捉鱷。

捉鱷志工也於5日上午11時許在田間發現一隻約6、70公分的鱷魚，停在茭白筍葉片上做「日光浴」，志工立刻進入水田欲圍捕，但鱷魚查警周邊環境有異狀，隨即逃入水中不見蹤影，該組織人員為此派員監控該處茭白筍田區狀況。

而經與該鱷魚首度交手後，志工人員大致確定是凱門眼鏡鱷魚，唯目擊農民認為與他看到的鱷魚體型不同，因此不排除有2隻鱷魚，考量鱷魚天性具攻擊性，除要求農民要小心提防外，同時呼籲民眾不要好奇前往鱷魚所在現場查看。

「爬蟲動物救援協助送醫治療」組織近日除持續派員於田區監控，並改採誘捕方式捉鱷，昨清晨5時許志工在田間、出水口等處放置誘捕設備，後續每天派員查看誘捕進度，至今未有所獲，同時等待採收期結束，農民放水曬田再進行捕捉。

只不過，該爬蟲組織也提到，昨清晨除了放置誘捕設備，也在農田入口處追加架設網子，因其志工發現竟有民眾前往要「垂釣鱷魚」，基於安全考量，與農民溝通架設網子防止民眾進入，同時再次呼籲民眾不要前往現場，更別說要垂釣鱷魚。

南投埔里茭白筍田驚傳有鱷魚出沒，爬蟲志工出動捕捉，至今未有所獲，還有民眾到場攪局要「垂釣鱷魚」。圖／民眾提供
南投埔里茭白筍田驚傳有鱷魚出沒，爬蟲志工出動捕捉，至今未有所獲，還有民眾到場攪局要「垂釣鱷魚」。圖／民眾提供

鱷魚 農民 埔里

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