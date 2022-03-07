影／台中興中街公寓大火釀6死 中檢：組專案小組調查
台中市中區興中街出租公寓大樓在昨天下午4時傳出火警，疑房東在1、2樓、梯間堆積的回收物助長火勢，釀6死6傷悲劇，台中地檢署檢察長黃謀信、襄閱主任檢察官卓俊忠與承辦主任檢察官、檢察官到場了解，卓表示，全案將由專案小組調查，由主任檢察官指揮，並由一名承辦檢察官負責，其餘同組3至5名檢察官協助相驗、調查等工作。
台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠說，全案已責成主任檢察官組成專案小組調查，目前會等司法警察確認死者身分後，聯絡家屬，儘速展開相驗程序，釐清死因，初步規劃是由主任檢察官林宏昌指揮，承辦檢察官鐘祖聲，以及同組3至5名檢察官協助。
卓俊忠說，因為目前部分死者的身分都尚未確認，要等到死者確認身分，並聯絡到死者家屬後，檢察官與法醫才能展開相驗工作，會以最快的速度辦理。
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