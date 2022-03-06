影／台中大火搜火場 盧秀燕：已確認6人死亡7人受傷
台中市中區興中街今天下午發生大火，台中市長盧秀燕晚間受訪指出，消防局共派出30多輛消防車、120多名消防救災人員搶救，據她了解，有6人死亡、約7人受傷，另安置29名住戶。盧秀燕說，傍晚6點半，火熄滅後，消防人員進入搜查是否還有民眾，會持續搜查直到確認不放過任何角落。另市府會照顧傷者，為死者善後。
盧秀燕晚間9點多受訪指出，到目前為止，已知有6人死亡，有6到7人受傷送醫，29名住戶由區公所安置在飯店。大樓屋主也受傷，現在火災剛滅，因這棟是老舊建物，消防弟兄還持續清查中。
盧秀燕說，目前有三點重要事項，一是繼續清查，直到確認清查完畢，才會結束。二是死者善後事宜，三是受傷者送醫，市府全力照顧。
社會局指出，中區區公所已先開大墩活動中心作為避難收容處所，盤點人數及短暫休息。另中區區公所詢問旅館安置受災民眾，目前已洽詢2間旅館。受災戶已陸續至飯店休息。無交通工具將由區公所載送，名單區公所登記中。
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