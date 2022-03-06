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影／台中民宅火警疑堆積物釀禍 救出8人1人無生命跡象

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市中區興中街住宅大樓在今天下午4時許傳出火警，警、消搶救過程中，有三名受困民眾站在高樓層外的窗台，其中一人墜落，幸有路旁轎車緩衝，送醫後無生命危險，另外2人由雲梯車救下，消防隊一共在火場救出8人，其中一名婦人在今晚6時許救出，但已無生命跡象，目前已送醫急救，詳細起火原因，有待火調科後續調查。

台中市中區柳川里長蔡翠碧，今天下午4時許，聽到有里民在喊「失火了，救人啊」，她就趕緊跑出外面查看，發現出租套房的一樓已冒出火煙，而該棟建物是由莊姓姊妹所持有，年長的莊姓婦人，時常撿拾回收物，堆積在一樓、甚至是樓梯間，不排除是電線走火後，易燃的回收物引燃火勢。

台中市消防局勤指中心表示，今天下午4時30分獲報，中區中興街發生住宅火警，消防局派遣8單位消防車、救護車共22輛85人前往滅火，目前已救出8人，其中在3樓發現一名婦人尚未查明身分，被救出時已無生命跡象，其餘的受困者都暫無生命危險，詳細起火原因，有待火調科後續調查。

台中市中區興中街在今天下午4時許傳出火警，其中一名住戶被救出時，無生命跡象。記者陳宏睿／攝影
台中市中區興中街在今天下午4時許傳出火警，其中一名住戶被救出時，無生命跡象。記者陳宏睿／攝影
台中市中區興中街在今天下午4時許傳出火警，其中一名住戶被救出時，無生命跡象。記者陳宏睿／攝影
台中市中區興中街在今天下午4時許傳出火警，其中一名住戶被救出時，無生命跡象。記者陳宏睿／攝影
台中市中區興中街在今天下午4時許傳出火警，其中一名住戶被救出時，無生命跡象。記者陳宏睿／攝影
台中市中區興中街在今天下午4時許傳出火警，其中一名住戶被救出時，無生命跡象。記者陳宏睿／攝影
台中市中區興中街在今天下午4時許傳出火警，1人不耐高溫自六樓墜樓，幸好有下方轎車緩衝，撿回一命。記者陳宏睿／攝影
台中市中區興中街在今天下午4時許傳出火警，1人不耐高溫自六樓墜樓，幸好有下方轎車緩衝，撿回一命。記者陳宏睿／攝影

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