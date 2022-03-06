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醫科男大生與女友開車環島 途中吵架下車一夜後墜溪亡
曾姓男子前天跟女友開車環島，昨晚走北宜公路要去台北時，疑因情緒不穩，在車上和女友吵架，曾男負氣下車許久未回；曾男女友不知他去向，怕他有輕生念頭報警求助。警消漏夜搜查未果，今早再派員尋找，在附近溪流上游發現曾男遺體，懷疑墜亡，將報請檢察官相驗。
曾男女友向警方表示，她4日從台北去高雄找男友，2人相約開車出遊，昨天玩完花東後，晚上走北宜去台北，途中輪到她開車，男友頻說開車開太快跟她吵架，於是臨停路邊溝通（北宜52.6K），孰料男友下車後就不見蹤影。
據了解，曾男是台中人，在高雄某醫學大學讀牙醫，跟女友都有情緒問題。2人交往多年，期間分手又復合，曾男女友4日從台北南下高雄找他，2人說好趁放假一起環島，孰料卻發生意外。
當地警方於昨晚7點20分獲報曾男失蹤，展開協尋，晚上11點後仍搜救未果，暫停搜救。警消今天繼續尋找，於早上9點36分在坪林區四堵溪上游50公尺處，發現曾男遺體，他面朝下明顯死亡。
警方將協助曾男家屬報驗遺體，遺體經初步觀察，無他殺嫌疑；曾男家屬對死因無意見。
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