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醫科男大生與女友開車環島 途中吵架下車一夜後墜溪亡

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

曾姓男子前天跟女友開車環島，昨晚走北宜公路要去台北時，疑因情緒不穩，在車上和女友吵架，曾男負氣下車許久未回；曾男女友不知他去向，怕他有輕生念頭報警求助。警消漏夜搜查未果，今早再派員尋找，在附近溪流上游發現曾男遺體，懷疑墜亡，將報請檢察官相驗。

曾男女友向警方表示，她4日從台北去高雄找男友，2人相約開車出遊，昨天玩完花東後，晚上走北宜去台北，途中輪到她開車，男友頻說開車開太快跟她吵架，於是臨停路邊溝通（北宜52.6K），孰料男友下車後就不見蹤影。

據了解，曾男是台中人，在高雄某醫學大學讀牙醫，跟女友都有情緒問題。2人交往多年，期間分手又復合，曾男女友4日從台北南下高雄找他，2人說好趁放假一起環島，孰料卻發生意外。

當地警方於昨晚7點20分獲報曾男失蹤，展開協尋，晚上11點後仍搜救未果，暫停搜救。警消今天繼續尋找，於早上9點36分在坪林區四堵溪上游50公尺處，發現曾男遺體，他面朝下明顯死亡。

警方將協助曾男家屬報驗遺體，遺體經初步觀察，無他殺嫌疑；曾男家屬對死因無意見。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

曾男昨晚跟女友吵架後，負氣下車不見蹤影，警消今天早上在附近溪流發現他遺體，懷疑墜亡。記者翁至成／翻攝
曾男昨晚跟女友吵架後，負氣下車不見蹤影，警消今天早上在附近溪流發現他遺體，懷疑墜亡。記者翁至成／翻攝
曾男跟女友環島途中，因兩人吵架，曾負氣下車許久未歸，他女友找不到人報警協尋；警消今早發現他已成一具冰冷遺體。圖為情侶開車出遊的轎車。記者翁至成／翻攝
曾男跟女友環島途中，因兩人吵架，曾負氣下車許久未歸，他女友找不到人報警協尋；警消今早發現他已成一具冰冷遺體。圖為情侶開車出遊的轎車。記者翁至成／翻攝
曾男昨晚跟女友吵架後，負氣下車不見蹤影，警消今天早上在附近溪流發現他遺體，懷疑墜亡。記者翁至成／翻攝
曾男昨晚跟女友吵架後，負氣下車不見蹤影，警消今天早上在附近溪流發現他遺體，懷疑墜亡。記者翁至成／翻攝

環島 北宜公路 分手

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