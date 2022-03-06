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台中住宅火警逐層搜尋 1人嗆傷倒屋內垂危、另1人獲救
台中市住宅火警，中區興中街一棟集合住宅大樓下午4點多發生火警，一時濃煙四起，有3人不耐高溫，爬至鐵窗外待援，一人不堪等待墜樓，幸好他掉至下方轎車車頂，形成緩衝，然顏面骨折，但搶回一命；其他掛在窗外的兩人， 則在遮雨棚獲救；另有兩人由雲梯車自戶救出，傷者分別送中國醫藥大學附設醫院及平等澄清醫院，這5人均無生命危險。
消防局指出，火勢撲滅後，他們逐層搜索尋找有無住戶受困，卻在樓層間又救出1女性受到嗆傷，但意識清楚生命跡象穩定；但三樓間發另一人已被嗆到失去生命跡象。
稍早送醫五人，平等澄清醫院指出，送到該院的50歲邱姓男子雙手手指有多處撕裂傷、頭髮灼傷以及嗆傷，到院時血氧偏低，但給予全罩式氧氣治療後，血氧穩定達98%，目前進行傷口縫合。另名54歲鄧姓男子右手及右膝有擦傷，以及受輕微嗆傷，目前兩位狀況穩定。
送中國附醫的兩位，據指出，除了一名50多歲男子疑因跳下來顏面撕裂傷，另名1男1女無明顯外傷，僅有輕微嗆傷，3人均無生命危險。
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