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高雄彌陀區漯底海堤驚見女屍 警目前排除他殺

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄市彌陀區今天上午有民眾發現在漯底海堤有一具女屍，隨即就近通報海巡人員前往協處，將屍體搬出後，交由警方處理。據了解，死者疑患有重病，家中留有遺書，警方初步排除他殺，詳細死因，已報請檢方相驗。

今天上午7時35分，海巡署第六巡防區指揮部接獲消防轉報稱，有民眾發現彌陀區漯底海堤消波塊堆的縫隙中有一具女性屍體；海巡獲報後，出動安檢所人員1車3人前往協處，同時通報岡山分局彌陀分駐所。

將屍體搬出後消波塊後，經查死者為家住梓官的46歲李姓女子，昨天深夜外出喝酒後，便未返家；據了解，死者疑患有重病，家中留有遺書。目前警方初步排除他殺，詳細死因，已報請檢方相驗。

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高雄市彌陀區今天上午有民眾發現在漯底海堤有一具女屍。記者陳弘逸／翻攝
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高雄市彌陀區今天上午有民眾發現在漯底海堤有一具女屍。記者陳弘逸／翻攝
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高雄市彌陀區今天上午有民眾發現在漯底海堤有一具女屍。記者陳弘逸／翻攝
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海巡署 高雄市

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